V rozhovoru pro Deník se rozpovídal nejen o zápase proti Horácké Slavii, ale také o situaci kolem hokejových fanoušků v Prostějově.

Vraťme se nejdřív k zápasu ve Frýdku-Místku, kde jste vedli o dvě branky, ale nakonec jste prohráli. Proč?

V první třetině jsme hráli skvěle. Bohužel jsme na to v té druhé vůbec nenavázali a byl to od nás propadák. Ve třetí části jsme se zbytečně nechali vyloučit a jelikož nám v poslední době moc nešla oslabení, domácí v přesilové hře rozhodli.

Jak byste zhodnotil vítězný zápas s Třebíčí?

Díky našemu brankáři, který nás v první třetině podržel, to bylo od druhé třetiny na pohodu. Využili jsme přesilovou hru pět na tři, poté nám tam něco napadalo se štěstím a zbytek utkání jsme kontrolovali.

Věděli jste, že hosté chtějí utkání z důvodu chřipkové epidemie odložit?

Samozřejmě jsme se to dozvěděli. Jenže oni přijeli normálně v plném složení a neměli akorát čtvrtou lajnu. My jsme hráli také na tři pětky. Možná to byl nějaký tah, to netuším. My máme také nemocné hráče. Prostě jsme nepochopili, proč to chtějí odložit, když pak přijeli s tím, s čím přijeli.

Navíc Třebíč má už nyní dva zápasy odložené.

Jasně. To chápu přes Vánoce například, ale nyní jsem to nepochopil.

Za poslední dva zápasy jste Třebíčským nastříleli sedmnáct branek. Čím si to vysvětlujete?

Netuším. Přijde mi, že proti nim vždycky hrajeme to, co máme. Jak u nich, tak když hrajeme doma. Držíme si parádně posty a nyní to bylo to samé. Musím ale zopakovat, že nás brankář v první třetině opravdu podržel, protože hosté tam měli dost šancí na to vstřelit branku.

V utkání jste se dvakrát gólově prosadil. Myslel jste na hattrick?

Když se člověk dvakrát trefí, tak asi ano. Nepoštěstilo se.

Jak vidíte šance Prostějova na postup do předkola play-off?

Bude to těžké. Musíme udělat nějakou šňůru. Začínáme v Benátkách, takže tam prostě musíme urvat tři body. V neděli následuje den volna, takže je potřeba odpočinout a připravit se na středeční utkání.

Jak byste zatím zhodnotil probíhající sezonu ze svého pohledu?

To je těžké hodnotit ještě v jejím průběhu. Nějaké body mám, za což jsme samozřejmě rád, protože kvůli nim jsem tady. Sezona je nicméně strašně složitá. Špatně se tom mluví. Je to pro nás těžké. Nejvíc mě štve, že hraji před prázdným zimním stadionem. To mě strašně mrzí. Musíme to ale polknout a makat, abychom předkolo urvali. Pak si možná fanoušci opět najdou cestu na zimní stadion.

Dokonce jste po vítězství nad Třebíčí měli děkovačku sami pro sebe.

Fanoušci mají nějaký názor, na což mají právo. My jsme si to ale oslavili i tak.

A vy jste ztotožněn s názorem fanoušků? Souhlasíte s ním?

Ano, mají právo být naštvaní. S Kadaní prostě nemůžeme prohrávat. Nicméně i Jihlava tam tuším vyhrála až v prodloužení.

V kádru Jestřábů se prozatím vystřídalo již 42 hráčů. Mezi nimi i dost mladších ročníků, jako například sedmnáctiletý Michal Hrádek. Snažíte se těm mladším nějak pomoct?

Ano, samozřejmě. Ti, kteří tu jsou celou sezonu, tak občas dostanou seřváno za nějakou blbost. Ti, co přišli teď, tak jsou perspektivní hráči. To se týká i kluků z druhé ligy ze Šumperka. Jinak Michal, na to, kolik mu je let, hraje velmi dobře. Na druhou stranu je potřeba říct, že úroveň zápasů v té druhé části Chance ligy není taková, jaká byla prvních třicet zápasů sezony.

Jiří Horák