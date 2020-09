Vedení se ale jako první ujali hosté, kteří zásluhou Davida Aubrechta otevřeli skóre.

Hned vzápětí mohli vidět diváci na zimním stadionu v Prostějově slušnou bitku mezi hostujícím Hrabíkem a prostějovským Motlochem, kdy z toho vítězně asi odešel hostující hráč.

Nicméně možná i to zapříčinilo následné vyrovnání, o které se v přesilové hře postaral šikovnou střelou z pravé strany Petr Chlán.

„Myslím si, že to byl dobrý zápas. I když jsme dostali první gól, dokázali jsme se do toho utkání velmi dobře vrátit,“ hodnotil prostějovský trenér Jiří Šejba.

V polovině druhé části pak šli Hanáci do vedení, a opět u toho byl Chlán. Ten zatáhl puk za modrou čáru, kde jej posunul dopředu Dominiku Hrníčkovi, který bekhendovou střelou překonal Paříka.

Na rozdíl dvou branek poté zvýšil tvrdou ranou od modré čáry hned po vyhraném vhazovaní František Hrdinka.

Hosté ale nesložili zbraně a ještě před koncem druhé dvacetiminutovky snížili v přesilové hře. Hrabík ideálně našel mezi kruhy Daniela Špačka, který střelou bez přípravy prostřelil Bláhu.

Třetí třetina, aspoň tedy úvod, byl jasně v režii Hanáků, kteří dvěma góly odskočili do tříbrankového vedení a zdálo se, že si kráčí pro jasné vítězství. Nejprve svou druhou branku v zápase přidal Hrníčko, který se v rohu šikovně uvolnil a překonal Paříka střelou mezi betony.

O minutu a půl jej následoval Petr Mrázek, který hostujícího gólmana nachytal opět střelou mezi betony.

„Odskočili jsme soupeři na 5:2, potom ale nevím, co se stalo,“ nechápavě kroutil hlavou prostějovský kouč.

KOLAPS

Hosté se totiž dokázali vrátit do zápasu. Nejprve v přesilové hře snížil Adam Dlouhý, kterého o minutu později následoval Petr Kolmann.

„Ti kluci toto přece nesmí udělat, takto podcenit ten konec. Když jsme vedli 5:2, tak to stačilo odehrát s nějakou zodpovědností, bez vyloučení, a ten zápas bychom v pohodě dohráli,“ vysvětloval devětapadesátiletý trenér.

Hanáci se poté stáhli do obrany, nicméně ani to jim nepomohlo. Hosté zkusili hru v šesti a vyplatilo se. Kolmann se ujal vyhozeného puku za brankou a dobruslil až do útočného pásma, kde tvrdou střelou překonal Bláhu, čímž přidal druhou branku v zápase a vyrovnal na 5:5.

„No dostanou pořádně vyhubováno. To si přece nemůžou dovolit. Člověk tu dělá nějakou práci a oni ji úplně znehodnotí. To prostě nelze,“ pokračoval naštvaně Šejba.

RYCHLÉ PRODLOUŽENÍ

Jestřábi se ovšem rychle oklepali a nakonec přivedli zápas do vítězného konce. Půl minuty po začátku prodloužení rozhodl o bodu navíc pro svěřence trenéra Šejby Aleš Sova.

Hanáky nyní čeká náročný týden, když hned v pondělí se od 16 hodin utkají s Ústím nad Labem na jeho ledě, poté ve středu přivítají v 18 hodin Kadaň a v sobotu zamíří do Sokolova.

„Proto jsme hráli na čtyři pětky. Čtvrtá pětka dneska hrála výborně a možná se budeme zamýšlet nad tím, že bychom je tam dávali častěji, než tu první nebo třetí, protože ti hráli nezodpovědně, a to takto nejde,“ popsal na závěr trenér.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Benátky nad Jizerou 6:5 v prodl. (1:1, 2:1, 2:3 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Chlán (Drtil, Vachutka), 30. Hrníčko (Chlán, Žálčík), 34. Hrdinka (Wojnar, Motloch), 43. Hrníčko (Pěnčík), 44. Mrázek (Drtil, Bartoš), 61. Sova (Mrázek, Bartoš) – 12. Aubrecht (A. Dlouhý, Pekař), 38. D. Špaček (Hrabík, Kolmann), 53. A. Dlouhý (D. Špaček, Kolmann), 54. Kolmann (Pekař, Wiencek), 59. Kolmann. Rozhodčí: Dědek, Cabák – Zedník, Kleprlík. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 751.

Prostějov: Bláha – Hefka, Sova, Drtil, Staněk, Pěnčík, Hrdinka, Janeček – Mrázek, Bartoš, M. Novák, T. Jandus, T. Kaut, Vachutka, Žálčík (A), Chlán, Hrníčko, Wojnar, Motloch, Ouřada. Trenér: Jiří Šejba.

Benátky nad Jizerou: Pařík – Kolmann, Kovář, Had, Kunst, P. Krejčí, Aubrecht – Hujer, A. Dlouhý, D. Špaček, Wiencek, Hrabík, Pekař, Maršoun, Čederle, Pabiška, Gajda, Šafařovský. Trenér: Valdemar Jiruš.

Jiří Horák