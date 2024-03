Usnout na vavřínech, to Jestřábům nehrozí. Po historickém úspěchu v podobě zisku 3. místa po základní části Chance ligy, se už tým soustředí na play off. Zvučné jméno čtvrtfinálového soupeře v podobě Beranů ze Zlína je nestraší.

Konec dobrý, všechno dobré. V tomto duchu hovořil o v pátek ukončené základní části hlavní kouč. "Získali jsme třetí místo, ale nevyhnuli jsme se kolísavým výkonům. Myslím si, že máme tak nabitý kádr, že jsme mohli podávat i lepší výkony a dosáhnout lepších výsledků," nevznáší se v oblacích euforie trenér Martin Janeček, který počátkem listopadu nahradil odvolaného Martina Štrbu.

Letošním znakem byla vyrovnanost

"Bylo potřeba k sobě vzájemně najít cestu. Dalším faktem je, že ta soutěž byla letos neskutečně vyrovnaná. Pro srovnání jen poukážu na to, kolik získaly bodů mužstva z konce tabulky letos a kolik v předcházejícím ročníku. To jsou úplně jiná čísla," poukazuje na kvalitu Janeček.

V závěru sezony si bronz tým pohlídal

"Jakmile jsme se dostali na třetí příčku, drželi jsme ji a nikdo nás z ní nesesadil. Všichni jsme pak šli za tím, abychom udělali ten historický úspěch pro Prostějov. Oceníme ho ale asi až později, teď už všichni myslíme na play off," nechce se ohlížet kormidelník Jestřábů.

Jak hodnotí u Jestřábů základní část:

Forma gradovala v závěru. "Poslední tři zápasy nám vyšly, vnímám výhry s Třebíčí, Porubou a Vsetínem jako generálku na play off. Všichni jsme táhli za jeden provaz, tak jak to má být. Teď nám sezona prakticky začíná znovu," doplnil téma kapitán Matouš Venkrbec.

Jestřábi mají ze Zlína respekt, ale jsou si vědomi své kvality

"Pro mě jsou z hlediska historie i zkušenostmi z vyřazovacích bojů největšími favority play off mužstva Zlína a Vsetína. Samozřejmě do toho chceme promluvit i my. Záleží jen nás, jak to zvládneme," zamýšlí se Janeček.

CHANCE LIGA, PLAY OFF: V sobotu 9. března, odehrají Jestřábi úvodní čtvrtfinále play off se zlínskými Berany. Zdroj: LHK Jestřábi Prostějov Zdroj: Deník/VLP Externista 1. zápas, sobota 9. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 2. zápas, neděle 10. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3. zápas, středa 13. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 4. zápas, čtvrtek 14. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 5. zápas, sobota 16. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín Předkolo play off: HC Zubr Přerov - HC Dynamo Pardubice B, HC Dukla Jihlava - HC Slavia Praha (4.3., 6.3., 7.3.). Hraje se na 2 vítězné zápasy. Čtvrtfinále play off: HC Stadion Litoměřice - SK Horácká Slavia Třebíč, HC RT TORAX Poruba - hůře postavený vítěz předkola, VHK ROBE Vsetín - lépe postavený vítěz předkola. (termíny stejné jako zápasy Jestřábů). Hraje se na 3 vítězné zápasy.

Vzájemná bilance není směrodatná. Kapitán je se Zlínem spokojený. "Například s Litoměřicemi jsme v základní části prohrávali a pak jim v play off dvakrát nedali šanci. Je to především o ná, našem nastavení. Já osobně jsem se Zlínerm spokojený. Jedná se o divácky atraktivníhou soupeře, nic lepšího jsme si nemohli přát," hodnotí Berany zkušený Matouš Venkrbec.

Pokora, to je recept na Berany

"Pokud nepůjdeme do série s pokorou, se sebevědomím z posledních zápasů a nepotáhneme za jeden provaz, těžko uspějeme. Já ale věřím, že to co z týmu cítím, tam bude a jsme schopni Zlín porazit. Musí se ale sejít všechno," prozradil kouč recept na Berany.

Golmanská jednička není určena

Vyrovnaná dvojice má stejné šance. Rozhodne se až na konci týdne. "Jsme rádi, že s postupem času, se oba golmani dostali do formy. Máme výbornou dvojici, která se může doplňovat. Samozřejmě se jedná o brouka v hlavě, ale příjemného," usmívá Janeček s tím, že Štipčák i Pavelka mají stejné šance.



Na Berany jde kompletní letka Jestřábů. "Zdraví nám slouží, trénujeme v kompletním složení. Nechybí nám nikdo," uzavírá prostějovský rodák na lavičce Jestřábů.

V neděli 10. března, odehrají Jestřábi druhé čtvrtfinále play off se zlínskými Berany. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista