„Na můj vkus jsme hráli třetí třetinu až moc zataženě. Ale bojovností a sebeobětováním jsme to zvládli poprvé venku za tři body. Musíme uznat, že domácí vyvinuli tlak. Bohužel pro ně a naštěstí pro nás byl ale Čiliak neprůstřelný,“ hodnotil utkání a chválil svého brankáře hostující trenér Martin Pešout.

„Byla tam spousta šancí. Dokonce i tyčka. Škoda, mrzí to,“ přidal se s komentářem Alex Rašner, obránce Mory, který v 16. minutě první části srovnával za pomocí teče jednoho z hostujících hráčů na 1:1 poté, co ve 12. minutě otevřel skóre hostující Kollár.

Kometa chtěla být opatrná

Ačkoliv první třetina skončila nerozhodně, Žabka měl problém právě s ní. „Měli jsme pomalejší náběh do utkání. Neudrželi jsme se na kotouči, prohrávali jsme souboje,“ řekl. „Ani si nemyslím, že přesilovka pět na tři v poslední částí byla zlomovým momentem utkání. Asi se tam k nám otočilo štěstí zády právě kvůli horší první třetině,“ dodal.

Kometa přitom měla pro prvních dvacet minut zajímavý plán. „Chtěli jsme jít do zápasu trochu opatrněji a nepustit domácí do vedení, protože jsou první, mají euforii a vezou se na vlně. To se povedlo,“ lebedil si Pešout.

Důležité okamžiky se odehrály ve druhé části. Tak trochu zničehonic udeřil finský útočník Komety Kim Strömberg. Konrád, který se do branky Olomouce vrátil po jednozápasové pauze, a to navzdory tomu, že jeho kolega Jan Lukáš v pátek v Hradci Králové zazářil 42 zákroky a čistým kontem, pak o sedm minut později inkasoval už potřetí. Na brankovišti udeřil Flek.

Hosté trestali Škůrkovu pomstu

Předcházelo tomu vyloučení Davida Škůrka, který šel mstít Michala Kunce, jehož dost tvrdě, avšak čistě, srazil Jan Ščotka. Hezké týmové gesto, ale Kometa ho potrestala, a nakonec zapsala vítězný gól. „Musíme se podívat na zákrok, který tomu předcházel. Byla z toho ale přesilovka a dostali jsme gól, nic víc bych v tom nehledal,“ uvedl Žabka.

Mora se ale ještě před druhou přestávkou dostala zpátky do hry. V přesilovce z úniku skóroval kapitán Jiří Ondrušek, a to i přesto, že ho nedovoleně stíhal Ščotka. „Tím jsme se pořádně dostali do zápasu. Chtěli jsme pak udělat maximum, abychom vyrovnali, ale nepovedlo se,“ konstatoval Žabka.

Další marodi?

Kromě ztráty tří bodů mrzely Hanáky i ztráty v kádru. Pavel Musil, který se vrátil do akce po třech duelech, odehrál jen první část. A Jan Káňa, nejlepší střelec týmu, odstoupil ze hry v posledních minutách třetí části po srážce s jedním z hostujících beků. „Zatím je brzo, je v péči fyzioterapeuta,“ nevěděl Žabka podrobnosti a k dalším marodům jako Jakub Orsava či Janové Knotek a Bambula se nechtěl blíže vyjadřovat.

Po porážce s Kometou jsou Kohouti na třetím místě, další zápas hrají v úterý na ledě Třince, což mimo jiné znamená, že narazí na Zdeňka Motáka, trenéra, který je v posledních pěti letech na Hané vedl.

HC Olomouc – HC Kometa Brno 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Rašner (Škůrek, Kunc), 38. Ondrušek (Konrád) – 12. Kollár (Šalé), 26. Strömberg (Hrbas), 33. Flek (Sallinen, Strömberg). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Rampír, Axman. Vyloučení: 1:6. Využití: 2:1. Diváci: 5 500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, P. Musil, Kunc – Klimek, Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Brno: Čiliak – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Hrbas, Gulaši, Kundrátek – Flek, Horký, Holík – Zaťovič, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Sallinen, Kratochvíl. Trenéři: Pešout, Horáček a Otoupalík.

Autor Denis Manina