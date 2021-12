„Zastavili jsme to. Ti kluci tady makají, dělal se tady nový tým. Nikoho teď nedáváme pryč,“ potvrdil kouč úvodem. „Rozhodovaly detaily. Cítili jsme v realizačním týmu, že hráči potřebují naši podporu. Musíme si věřit navzájem,“ dodal.

Jedním dechem ale přiznal, že jsou místa, kde Jestřáby tlačí bota. I proto některé odchody hráčů byly ve hře. „Špatně reagujeme na klíčové momenty a chybí nám zabijácký instinkt,“ všiml si Aleš Totter.

Zejména trápení v koncovce je u Prostějova evidentní. „Musíme pracovat na střelbě. Bude to teď hlavní náplň skills koučingu. Petr Hubáček si na tom dá záležet,“ slíbil hlavní trenér.

Průběžné šesté místo? Odpovídá, ale máme na víc, vědí Jestřábi

Co tedy zlepšit? „Je to o pohotovosti, zvládání tlaku. Budeme systém upravovat různými detaily. Na druhou půlku a závěr sezony chceme být připraveni,“ hlásí Aleš Totter s tím, že od příštího týdne budou chtít hru Jestřábů posunout na vyšší úroveň.

Přijde impuls v podobě bojovníka?

Přínos klíčových útočníků by dle realizačního týmu Hanáků mohl být vyšší, chybí také důraz v osobních soubojích. I proto je stále ve hře příchod zajímavé posily.

„Měl by to být nějaký hráč s vítěznou mentalitou, který si něčím prošel a dokázal by v kabině zvednout víc hlas. Hodil by se nám,“ přiznal Totter. „Chybí nám takový hráč, který to rozseká před brankovištěm, jde a rozvěsí dva hráče po mantinelu. Někdo, kdo dokáže změnit momentum hry. Takové hráče tam ale máme, buďto to u nich najdeme, nebo někoho přivedeme,“ nastínil.

Jestřábi si hodně slibují také od zvýšení konkurence v kádru. Klub se i proto dohodl s obráncem Miloslavem Jáchymem na prodloužení smlouvy do konce sezony. „Máme teď osm beků, do zápasu jich bude chodit šest. Takže tam začne být tlak,“ řekl trenér.

Do útoku Prostějova se zase od pondělí po zranění vrátí Lukáš Motloch a Marek Švec. V lednu by pak měl do zápasu naskočit Tomáš Jiránek.

„Už jen tím, že se hráči uzdraví, bude nějaká další konkurence. Ale pokud bychom viděli nějakou posilu, která by dávala smysl, nějaké prostředky na to jsou,“ uzavřel Aleš Totter.