Hráče to hlavní teprve čeká, vy už ale nejpernější období z pozice sportovního manažera máte za sebou, že?

Dá se to tak říct, je ale potřeba ještě dokončit spousta smluv ohledně hostování hráčů. Každopádně uvidíme, jak ten tým bude v srpnu pracovat a podle toho se budeme případně rozhlížet dál.

Tvořil jste skoro kompletně nový kádr, k tomu byla situace ztížená covidem. Bylo to nejhektičtější období, jaké jste ve své pozici zatím zažil?

To letní období ohledně podepisování hráčů je vždycky hektické, ale tím to samozřejmě nekončí. Opakuju se, uvidíme, jak hráči budou pracovat, a kdyby se nám něco nepozdávalo, tak to samozřejmě budeme řešit.

Každopádně obměna kádru byla neobvykle velká.

Neměli jsme vloni dobrou sezonu. Měli jsme tu vynikající hráče, ale prostě jsme neuspěli, proto došlo k tomu, že se podstatná část mužstva vyměnila. Přišli noví hráči. Pořád jsme bití na tom, že tu nemáme odchovance, ale nikdo se k nám nevrací tak, jak se vrací třeba do jiných klubů, což je smůla. Nemůžeme navíc doplňovat ani nikoho z mládeže, což je taky špatně. O to je to pro nás všechno složitější.

Krátce po propuknutí koronaviru jste byl v nejistotě, co bude. Když to vezmeme v potaz, jste spokojený s tím, jak soupiska aktuálně vypadá?

Uvidíme v zápasech, bude rozhodující, jak ten tým bude pracovat v nich. Asi každý vidí, že ten tým je jiný. Nemáme tolik hvězdných hráčů, ale o to víc věříme, že ti kluci budou pracovat. Všechno se pozná až ve chvíli, kdy přijdou výhry, ale i porážky. Uvidíme, jestli si ten tým bude držet nějakou svoji laťku, nebo bude lítat v emocích nahoru-dolů.

Tomáš Kaut či Robin Staněk v rozhovorech říkali, že se jim líbila představená vize. Na co jste hráče lákal?

Řekl jsem jim po pravdě, jak to bylo vloni. Že nám to nevyšlo, co se stalo za chyby, taky že ten tým chceme mít jiný a hlavně pracovitější a poctivější, což nám vloni docela chybělo. Myslím si, že jsme měli výborné hráče, bohužel v některých zápasech převládala taková ta hokejová krása, nahrávka navíc a tak dále, ale nebyla tam pracovitost a dřina. Kluci, co jsou teď tady, určitě nejsou tak talentovaní než většina z těch, co tady byla minulý rok, ale doufejme, že to, co jim nebylo dáno do talentu, jim bylo dáno do pracovitosti. Jak se říká takové to srdce.

Jakub Matyáš řekl například i to, že ho přesvědčily i nabídnuté podmínky. Těší vás, co jste v nejisté době mohli hráčům nabídnout?

Nemyslím si, že by ty podmínky tady byly nějaké nadstandardní. Například tady klukům oproti jiným týmům neplatíme ubytování, takže ono to potom ve finále nějakým způsobem vypadá. Co se týká konkrétně Kuby, určitě měl možnost zůstat v Třinci, ale asi potřeboval nějakou změnu. Sem přišel do jiného prostředí, třeba tu bude mít větší roli a třeba to dopadne tak, že se do extraligy zase dostane. Určitě je to jeho sen.

Je to tak, že s penězi musíte nakládat tak, aby nepřetekl pohár? Viz Chomutov.

Nikdy nevíte… Může se stát, že vám odpadnou dva partneři v průběhu sezony, pokrátí se to různým způsobem a nic nenaděláte. Taková situace může nastat. Může zase přijít covid, nebudou chodit lidi… myslím si, že nemáme na vyskakování, asi jako většina týmů.

Mimo hráčský kádr jste docela nečekaně musel řešit i post trenéra.

Samozřejmě to bylo o to trochu složitější, ale i kvůli situaci spojené s koronavirem byl Jirka Šejba volný. Jinak by asi pokračoval s čínským nároďákem, což pro něho určitě bylo zajímavější i finančně. Každá situace se ale dá řešit.

Co se týká kádru, poohlížíte se ještě po posilách?

Teď ne, počkáme zhruba tři týdny, jak budou vypadat extraligové kádry. Kdyby se z nich někdo uvolnil, tak bychom o tom uvažovali. Teď tu máme na zkoušku brankáře Adama Wolfa. O svou pozici bojuje, musí nás přesvědčit.

Každopádně plán mít drtivou většinu hráčů pod smlouvou tady se, předpokládám, nemění.

V současnosti jsme v situaci, kdy všechny extraligové týmy jsou rozebrané. Vloni jsme měli podporu alespoň Pardubic, dejme tomu také Hradce Králové. Letos nebudeme mít nikoho a o to to bude samozřejmě těžší. Pokud nemáte nikoho za zády, který by vám dal někoho v době, kdy máte své hráče zraněné, tak to není příjemné. Z toho mám obavy, nebudu říkat, že ne. V případě, že ten kádr nebudeme mít dost široký, tak to bude tento rok složité.

Je to vlastně taková práce na hraně s nejistými okolnostmi, trochu adrenalin. Je i tohle něco, co vás na manažerské pozici baví?

Ne, tohle mě určitě nebaví (usmívá se). Byl bych rád, kdyby bylo trochu větší konkurenční prostředí a z hráčů si člověk mohl víc vybrat, potom by ta práce sportovního manažera byla zajímavější. Co mě baví, je práce s klukama, někam je posouvat – takticky i herně, něco jim předat. Když si z toho něco odnesou, jsem za to vždycky strašně rád.

Jde vidět, že na ledě jste pořád doma, minulý rok jste si v závěru základní části střihl dva zápasy. Máte v plánu si zahrát i v nadcházející sezoně?

V minulé sezoně to pro mě byly dva krásné dny, ale znovu už to v plánu nemám. Užil jsem si to, ale víc už ne.