Vykoukalův odchod není žádnou novinkou. Ví se o něm už od května. Novým trenérem klubu bude Aleš Totter. Vykoukalovy povinnosti sportovního manažera má převzít Ivo Peštuka. „Většinou mám takové sedmiletky, takže to teď krásně vychází. Bavili jsme se o tom s panem Luňákem a oba jsme dospěli k názoru, že už to ukončíme. Bylo to krásných sedm let, ale již bylo na čase změnit prostředí. Těžké to ani nebylo. Už jsem to věděl vlastně v průběhu sezony, takže jsem na to byl připravený. Nějaké návrhy na to, abych tu pokračoval byly, ale s majitelem jsme se shodli, že to prostě ukončíme,“ vysvětloval Vykoukal.

U Jestřábu působil od roku 2013. Za jeho působení se Hanáci dostali nejdále do čtvrtfinále a k postupu do semifinále byli nejblíže v roce 2019. Nakonec ale nezvládli sedmý zápas série na ledě Vsetína, který prohráli 2:6.

„Nejraději asi vzpomínám na zápasy s Kladnem, Českými Budějovicemi, kde jsme otáčeli utkání nebo jak jsme třeba porazili Karlovy Vary. Odehráli jsme tu parádní zápasy a na to se nedá zapomenout. Když tu byl narvaný stadion a diváci fandili, bylo to krásné,“ vybavuje si.

Hned v prvním roce jeho angažmá padesátiletý bývalý obránce zažil postupovou sezonu, když se Hanákům podařilo dostat se z druhé do první ligy.

„No vidíte, na to jsem málem zapomněl, přeci jen už je to docela dávno. To bylo také krásné. To byl vlastně začátek mojí práce tady v Prostějově a to, jak nám naproti střídaček hořela tribuna, bylo famózní. To jsem nikdy takhle předtím nezažil,“ popisuje.

Opět nazul brusle

Co určitě mnohé překvapilo byl fakt, že v roce 2020 Vykoukal po osmi letech opět oblékl hokejový dres a fanoušci jej mohli znovu vidět na ledě. Za Hanáky stihl dva zápasy a připsal si jednu asistenci.

„To bylo super. Už jsem to někde říkal, že vlastně to byly moje dva nejlepší dny v té sezoně. Úplně se nám totiž nedařilo, takže to bylo takové zpestření. Znovu jsem viděl, jaké mají ti kluci štěstí. Někteří ale místo toho, aby na sobě dřeli a snažili se dostat se do extraligy, se bohužel plácají v první lize,“ přiblížil svůj návrat na led.

Co dál?

Kam budou mířit další Vykoukalovy kroky, nechtěl olomoucký rodák prozradit. Nicméně něco málo přeci jen naznačil.

„Chci se motat okolo sportu. Ještě nejsem schopen říct k tomu víc, protože to nemám vše nachystané, ale chtěl bych u toho zůstat. Nepůjde pouze o hokej, ale o sport obecně,“ řekl na závěr.