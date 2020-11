„Nevím, kdo to zaplatí. Představa, že máte před každým zápasem otestovat celý ten ansámbl, což, pokud jsme počítali správně, vás vyjde na nějakých padesát tisíc, tak je naše hraní v nedohlednu. Neřeší to vůbec nic,“ řekl Deníku sportovní manažer prvoligových hokejistů Prostějova Jiří Vykoukal.

Zatím mohl jen dedukovat z vyjádření předsedy Českého hokeje.

„Poslouchal jsem Tomáše Krále na tiskové konferenci. Řekl, že chce, aby se Chance liga rozjela, takže počítám s tím, že asi nějaká finanční injekce ze svazu přijde. Pokud by to ale měly táhnout kluby, tak je Chance liga bez šance,“ zhodnotil trefně.

„Co jsem poslouchal Milana Hniličku, tak říkal, že možnost profesionálních sportů o zažádání výjimky je do 20. listopadu. Uvidíme, jestli to nařízení bude po tomto termínu tak striktní, jak je teď, nebo se třeba otevřou školy a nařízení se pak ve sportu zmírní,“ nechal se slyšet Vykoukal a dodal odhad: „Myslím si, že do 20. listopadu se Chance liga nerozjede.“

ÚPRAVY SMLUV? HRÁČI VÍ, KOLIK JE JEDNA A JEDNA

Král na tiskové konferenci, které se kromě něj a předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky účastnili i předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda a generální manažer české basketbalové reprezentace Michala Šob, také řekl, že Tipsport extraliga by měla stihnout odehrát všechna zbývající utkání, Chance liga ale nejspíš ne. Základní část by se mohla hrát každý s každým jen dvakrát a pak hned play-off.

„Čas letí, takže je jasné, že se ten program musí nějakým způsobem změnit. K reorganizaci soutěže určitě dojde. V jakém rozsahu to bude, nebo nebude, to teprve uvidíme, až se ta soutěž rozjede,“ zmínil Vykoukal.

Pokud dojde k zúžení zápasového programu, je logické, že hráči odvedou i méně práce. Nadělá to i binec ve smlouvách?

„Podívejte, já myslím, že hráči umí počítat a ví, že jedna a jedna jsou dvě. Hrajete bez diváků, partneři vám odříkávají plnění, proto asi k nějakým úpravám na mzdách dojde. Děje se to napříč všemi odvětvími, a pokud tu soutěž máme nějakým způsobem zvládnout, tak to asi ani jinak nejde,“ vysvětlil Vykoukal.

„U klubů, se kterými jsem komunikoval, tak ve většině dojde k nějakým úpravám smluv. Když ne, samozřejmě dobře pro ně, dost týmů do toho ale bude muset zasáhnout,“ doplnil dvojnásobný mistr světa.