Oproti minulým sezonám se sportovní manažer hokejistů Prostějova Jiří Vykoukal nemohl spolehnout na žádnou větší spolupráci s týmem o patro výš, což nepomáhá ani v současné situaci, kdy má hokej úplnou stopku.

„Jak dlouho je to udržitelné? Nejen pro nás, ale pro většinu týmů i z extraligy podle mě už moc dlouho ne. To říkám upřímně,“ tvrdí Vykoukal pro Deník.

„Četl jsem, že nový ministr zdravotnictví vyjde z nějakých dat. Asi nepotřebujete dvě vysoké školy na to, abyste zjistili, že podíl sportu na covidu je jedno procento. To už se tady objevilo,“ komentuje Vykoukal prohlášení nově nastoupivšího šéfa rezortu zdravotnictví Jana Blatného.

MÁME DÁVAT PLAZMU, ALE SEDÍME DOMA

Současnou situaci, kdy vláda drží (nejen) hokej v šachu, mu hlava nebere.

„Nehledě na to, že hokej je tak ze 70 až 80 procent promořený a my, co jsme to prodělali, jsme vyzýváni k tomu, abychom darovali plazmu,“ poukazuje Vykoukal.

„Dělá to Sparta, dělají to Budějovice, takže je to vlastně naopak jsme lidé, kteří dál pomáhají a předávají ochranné látky. A přitom sedíme doma… zdá se mi to absolutně utažené, nerozumím tomu, nechápu to,“ dodává.

Ačkoliv si to nikdo aktuálně nechce raději ani představit, pokud se hokej brzy opět neprobudí, hrozí situace, kdy bude několik týmů sedět hrobníkovi na lopatě.

„Jsou kluby, které mají malý rozpočet, ale platí málo hráčů, protože jsou spojené s extraligovými kluby.“ Což ale není případ Jestřábů.

„Většina týmů je závislá na plnění sponzorských smluv, dotacích, návštěvnosti a tak dál. A když vám nepomáhá nikdo z extraligy, všechny hráče si musíte platit sami, tak se dostáváte do problémů, kdy každý další měsíc bude hodně náročný,“ říká realisticky.

Jak dlouho dokáže aktuální přiškrcení vydržet prostějovský celek?

„Víte, jak to je, a jak se to všude píše. Máte firmu, kterou musíte platit, ale nemáte žádný příjem, jenom výdej, takže z logiky věci vyplývá, že takhle to dál asi nepůjde,“ ví moc dobře Vykoukal.

Hráči zatím finanční ústupky dělat nemuseli. Zatím…

„Je to spíš otázka na majitele, ale co vím, tak za září dostali výplatu všichni hráči. S hraním jsme skončili někdy 9. října, od té doby jsme v nouzovém stavu. Co bude za měsíc říjen, případně co bude v listopadu, pokud se nebude hrát? Nejspíš to už bude majitel řešit,“ odhaduje Vykoukal jednání bosse Jestřábů Jaroslava Luňáka.

NEBUDE ČAS NA SEHRÁNÍ, MUSÍME HRÁT

Je jasné, že pokud by měl hokejový restart nastat, bude bez diváků. Minimálně po dobu, než by čísla nakažených výrazně neklesla. „Je třeba zvážit veškerá rizika jak by to bylo, když se nebude hrát vůbec, když se bude hrát, ale bez diváků. Na to je potřeba hlubší analýza,“ uvědomuje si dvojnásobný mistr světa.

„Teď je potřeba dostat se do fáze, kdy nám řeknou: ano, pustíme vás na led, pustíme vás hrát, do určité doby budete hrát bez diváků, pak vám tam pustíme 500 až 700 lidí pro první ligu, dva tisíce, tři tisíce pro extraligu. Pokud ale tohle nezazní, mám strach, že hokej půjde do kopru,“ apeluje na důležitost stanovení podmínek pro návrat.

Pokud se tak v následujících dnech či týdnech stane, ví Vykoukal, že na rozkoukání čas nebude. „V případě, že nás pustí na led, nebude prostor na to si říct, že si ještě čtrnáct dní potrénujeme,“ vylučuje bývalý bek Sparty či Plzně.

„Prostě nás pustí na led a během pár dní musíme začít hrát zápasy, jinak to nepůjde,“ zdůrazňuje, i když by to mohlo nést jisté oběti: „Zranění, nezranění. Každý hráč se musí nějak připravovat a musí být nachystaný na to, že když dnes půjde na led, tak v pondělí už bude zápas. Nebude čas na sehrávání,“ uzavírá.