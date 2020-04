„Prostě mi poštou přišla výpověď s odkázáním na koronavir, a tím jsem v Prostějově skončil,“ uvedl 27letý hokejista, který Jestřáby po většinu uplynulého ročníku vedl v roli kapitána.

„Vyhodí vás z práce a jen vám poštou pošlou dopis. To je takové… nevím, no. Něco jsem v Prostějově odehrál a čekal bych jiné jednání. To je ale věc vedení klubu. Jestli si myslí, že tohle je správné jednání, tak asi jo,“ hlesl rodák z Teplic.

Račuk nebyl sám, kdo musel skousnout hořké rozloučení s klubem. Hráčů bylo šest až sedm, což poprvé uvedl končící Tomáš Divíšek před skoro třemi týdny v rozhovoru pro iSport.cz. To, že mezi zmíněnými hráči mají být i Tomáš Nouza či právě Marek Račuk, zveřejnil před několika dny Prostějovský Večerník.

„S klukama jsme se spojili a konzultovali jsme, jestli se nějak budeme bránit, nebo nebudeme. Zatím je to ve stavu, kdy jsme se pořádně ještě nedohodli,“ zmínil se Račuk. Konkrétní jména zbývajících hráčů se ale rozhodl nezveřejnit.

Jsem odevzdaný a znechucený

Chuť domáhat se ušlých ztrát ale příliš nemá.

„Za sebe můžu říct, že jsem už tak odevzdaný, že ani nevím, jestli se vůbec chci nějak bránit, nebo dožadovat se práva,“ dodal.

On sám ze dne na den přišel o jistotu pro nadcházející ročník.

„Měl jsem smlouvu ještě na další rok, takže nějaké právo bych určitě měl. I ohledně kompenzace z další sezony. Ale jak už jsem řekl – jsem odevzdaný a trochu i znechucený tímhle chováním, že to asi ani dál řešit nechci,“ zopakoval mohutný forvard, který do Prostějova přišel před sezonou 2018/19 z pražské Slavie.

Prostějovský klub ani s hráči neměl snahu řešit vzájemnou dohodu o snížení platu. Račukovi se navíc zdálo být něco v nepořádku už dřív, než výpověď dostal.

„Mně nepřicházela výplata za únor, přišla mi až později. Volal jsem panu Vykoukalovi (sportovní manažer klub, pozn. red.), co se děje, že ještě nemám výplatu. A jen mi řekl, že nám dva nebo tři dny zpátky rozeslali výpovědi. Jenom jsem se s ním rozloučil a to bylo celé,“ vrací se zapškle o pár dní zpátky.

Jestřáby v minulém ročníku minula nejprve osmička, pak jim v horší skupině utekly i dvě postupové pozice do předkola. Sezona jim tak skončila nehledě na její předčasné ukončení.

Výpovědi? jen třešnička na dortu

„Mrzí mě celá ta sezona, nebylo to dobré,“ uznává Račuk. Proč tomu tak bylo? Trochu tajemně naznačil. „Když se na to dívám takhle zpětně, tak tohle rozhodnutí a chování, které se přihodilo těm šesti nebo sedmi hráčům, tak byla jen třešnička na dortu toho, co se tam celou sezonu odehrávalo,“ uvedl.

„Sezona nebyla dobrá a nebyla dobrá z několika důvodů, kterých tam bylo strašně moc. Ale tyhle interní věci se správně říkat nesmějí,“ pravil a co konkrétního měl na mysli, nezmínil.

„Víc bych to asi nekomentoval. Je to rozhodnutí majitele, ten má na to právo a nic se nezmění,“ hlesl.

Nějaké nabídky mám a jednám

I když o dvě měsíční výplaty zcela přišel, od začátku května by snad už mělo být lépe.

„Čísla jsem měl celkem slušná a musím říct, že nějaké nabídky mám a s kluby jednám. Zatím ale ještě není nic dotaženého,“ poodkryl Račuk, který vyhlíží další angažmá.

Ne všichni ale jsou v takové situaci jako on, což si sám uvědomuje.

„Samozřejmě je to komplikace, celá ta situace, která ve světě nastala, je komplikace,“ uznal v telefonickém interview.

„Majitelé a kluby nebudou mít takové finance, takže my hráči budeme muset jít s platy dolů. Podle mě ta příští sezona bude pro nás všechny taková na přežití a tak to člověk asi musí brát,“ podotkl smířeně.