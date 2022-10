„Popravdě jsem ani nevěděl, že jsem to tečoval. Tomáš Valenta to nahodil a nějak se to o mě otřelo, ale já myslel, že to bylo o Matouše. Za gól jsem rád a musím se prosazovat častěji," dodal se smíchem na adresu své trefy.

Tento jednatřicetiletý borec s extraligovými zkušenostmi rozhodně nemůže říct, že by poslední týdny pro něj byly z těch nejsnazších. Když už se po dvou zápasech vrátil na led do derby proti Přerovu, musel se po chvíli znovu z ledové plochy odporoučet s nepříjemnou bolestí.

„Bohužel jsem chytil nějakou střevní virózu a když jsem naskočil, tak mi po pár minutách vybili přední zuby, takže nic příjemného. Gól v Třebíči mě teď ale povzbudil," líčí.

Prostějovský kádr v tomto ročníku kosí veliká spousta zranění. Co však může na první pohled vypadat jako obrovská nevýhoda, může už s dávkou pozitivního myšlení být jen další výzvou.

„Jak se říká - všechno zlé je pro něco dobré. Šanci dostávají ostatní a každý si plní skvěle svoji roli. Myslím si, že jsme začali hrát více zodpovědněji dozadu a celkově si myslím, že je na co koukat. Góly nám sice chybí, ale věřím, že až se nám uzdraví naše opory, tak se to jen zlepší," popisuje.

„V tomto nastaveném stylu hry musíme pokračovat i nadále. Když v sobotu ve Frýdku uděláme co nejméně chyb a budeme hrát svoji hru, dovezeme odtamtud všechny 3 body," Uzavřel Tomáš Jiránek.