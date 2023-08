Přišel, přesvědčil, podepsal a hraje. Tak by se dal ve zkratce popsat přestup urostlého 37letého obránce Vojtěcha Kloze ze Znojma k prostějovským Jestřábům. Ten totiž během pouhých tří zápasů dokázal přesvědčit trenérský štáb Hanáků o tom, že si jednoznačně zaslouží místo v kádru jednoho z největších favoritů Chance ligy. Po podpisu smlouvy už navíc odehrál i svůj první zápas, kde svou poctivou obrannou prací dopomohl svému novému zaměstnavateli k výhře 6:3 nad Frýdkem-Místkem.

Vojtěch Kloz (v popředí) při zápase s Frýdkem-Místkem | Foto: Deník/David Kubatík

„První dvě třetiny byly od nás, až na pár momentů, kdy jsme inkasovali, velice dobré. Ta třetí se nám ale bohužel až tak nepovedla. Tím ale, že už jsme měli dostatečně nahráno, se nám zápas podařilo dotáhnout do vítězného konce,"zhodnotil nově příchozí borec právě uběhlých 60 minut hry.

Dle jeho dalších slov je pak jasné, že je se svým novým působištěm nadmíru spokojený. „Prostějov má velké množství kvalitních hokejistů a já jsem jenom rád, že tady s nimi mohu hrát. Nastoupil jsem sice jen do čtyř zápasů, ale už teď vidím, že v klubu funguje všechno tak, jak má. Jako hráči máme k dispozici vše, co potřebujeme," pochvaluje si.

K oněm prvním třem zápasům nastoupil Vojtěch Kloz na ledě ostravské Ostravar arény, kde se odehrál tradiční letní RT TORAX Cup. Jestřábi se na něm postupně střetli s dvěma polskými celky z Osvětimi a Jastrzebie a na úplný závěr i s domácí Porubou. Celkově na něm Štrbovi svěřenci nasbírali za dvě vítězství a jednu prohru v prodloužení sedm bodů a mohli tak pohár zvednout nad hlavu.

FOTO: Jestřábům se daří. V přípravě nadělili šestku Frýdku-Místku

Smlouvu pak podepsal právě v den domácího zápasu s Frýdkem-Místkem a do zápasu už tedy mohl nastoupit s mnohem čistější hlavou. „Na můj přestup měl obrovský vliv trenér Štrba, který mě loni trénoval pár zápasů v Sokolově, kde jsem hostoval. Ten mi nyní zavolal, jestli nechci přijet do Ostravy a předvést se tam. Když jsem to slyšel, neváhal jsem ani vteřinu a hned jsem jel. Jinou alternativou byla pro mě znovu cizina," popisuje.

A právě cizina se stala nedílnou součástí Klozovy kariéry. Před minulou sezonou, kterou strávil z velké části v tehdy ještě druholigovém Znojmě a oněch pár zápasů odehrál v Sokolově, jich totiž předchozích devět prožil právě mimo hranice České republiky.

Konkrétně se pak jednalo o polský Sanok, slovenskou Nitru, francouzské týmy Epinal, Chamonix a Anglet, anglické Coventry a maďarký DEAC sídlící v Debrecínu. A jelikož si v minulosti několikrát vyzkoušel i druhou nejvyšší českou soutěž včetně dvou sezon v extraligových Karlových Varech, může srovnávat.

„Musím říct, že i ty ligy v zemích jako Maďarsko, Polsko, Francie či Anglie už svou kvalitu mají. Je to hlavně díky cizincům, kteří je obrovským způsobem pozvedají. Rozhodně se nejedná o žádné ligy ‚na vyprdění‘ a já jsem rád, že jsem si je mohl vyzkoušet. Ještě raději však jsem, že můžu hrát po dlouhé době zase doma," vysvětluje.

Jestřábi hlásí ještě jeden přírůstek. Ze Znojma přichází zkušený obránce Kloz

Tak jako každý hráč v jakémkoli týmu se už ale Vojtěch Kloz ze všeho nejvíce logicky těší, až nastane polovina září a o slovo se znovu přihlásí začátek ostré sezony, kterou Jestřábi rozehrají na domácím ledě s béčkem pardubického Dynama.

„Podle toho, co jsem měl zatím možnost odpozorovat, je náš tým hodně kvalitní. Řekl bych, že na nás budou velké požadavky na umístění na vrchních pozicích. Ostatně, nic jiného si ani připouštět nemůžeme," uzavřel s potřebnou dávkou sebevědomí.

