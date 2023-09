V minulé sezoně nastřílel v základní části osm branek, nikdy nebyl typickým střelcem. V extralize dal Vilém Burian v 574 utkáních gólů pětasedmdesát. Ve středečním utkání se Sokolovem se ale v první třetině trefil z prostoru mezikruží naprosto nechytatelně a byl součástí klíčového a famózního vstupu do zápasu.

Zkušený útočník Jestřábů Vilém Burian. Foto: Jakub Šustr | Foto: Deník/VLP Externista

„Potřebovali jsme vyhrát. Každý gól byl důležitý,“ má jasno 35letý útočník.

Ani vedení 3:0 po dvanácti minutách ale v hokeji nemusí nic znamenat. Hanáci se o tom ve třetím kole Chance ligy přesvědčili na vlastní kůži, soupeř ze západu Čech se rychle dvěma góly vrátil do utkání.

Místo exhibice nervy. Jestřábi Sokolov zlomili v závěru

Věděli jsme, že jsme lepší

Zkušený útočník Jestřábů Vilém Burian. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista

„Sokolov dal ze dvou protiútoků dva góly. My jsme se ale snažili udržet v klidu. Věděli jsme, že máme lepší pohyb a více ze hry. Třetinu jsme vyhráli a chtěli pokračovat v dobrém výkonu,“ nepanikařil ani Vilém Burian.

V jiných zápasech by se však podobná pasáž hry mohla Jestřábům šeredně vymstít. „Musíme na to mrknout. Asi jsme tam měli nedotažené akce, byly z toho rychlé protiútoky, dvakrát do toho plácli a skončilo to v bráně. V koncovce mají šikovné hráče, hrozili, když se dostali do nějaké šance,“ dodal bývalý hráč extraligové Olomouce.

Teď už se prostějovští fanoušci těší na první bitvu o Hanou nové sezony. Jestřábi spolu s autobusy plnými příznivců vyrazí v sobotu do Přerova. „Těšíme se. Doufám, že přijde spousta lidí. Půjdeme si pro druhou výhru,“ ubezpečil závěrem Vilém Burian.

Jestřábi startují Chance ligu a doma se představí do poloviny října v 6 zápasech. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista