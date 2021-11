Další promarněný náskok. Šumperští hokejisté nezvládli třetí třetinu na domácím ledě v utkání se Slavií. Vedli 3:0, ale nakonec nezískali ani bod. Svůj podíl na tom má také devětadvacetiletý obránce pražského celku Daniel Krejčí. Ten zaznamenal v zápase jeden gól a jednu asistenci. Oba body přitom zaznamenal během patnácti sekund.

Krásná gólová akce začíná v čase 1:40

Zdroj: Youtube

Právě jeho trefa ale stála za to. V přesilovce 5 na 4 si totiž hokejista, jenž odehrál také osm duelů v minulosti za prostějovské Jestřábi nabral kotouč už ve svém obranném pásmu a využil laxního bránění Draků. Namířil si to mezi tři hráče soupeře, jako to udělal v právě probíhající sezoně NHL už dvakrát útočník Edmontonu Connor McDavid a proháčkoval se až k zakončení.

Díky jeho brance Slavia srovnala osm minut před koncem na 3:3 a následně duel otočila na 4:3, přestože před vstupem do poslední dvacetiminutovky prohrávala 0:3. Podívejte se na dalších stránkách na góly hvězdného McDavida.