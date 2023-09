Junioři s košíky byli předhozeni starým lvům. Historická domácí premiéra hokejového týmu SK Prostějov 1913 přilákala na krajskou soutěž rekordních osm stovek diváků. Ti přišli na levné pivo a veterány, kteří před lety brázdili led v nejvyšších soutěžích."Přišel jsem ze zvědavosti. Prakticky všechny hráče si pamatuji, když tady hráli první ligu," komentoval jeden z mnoha návštěvníků svátečního hokeje.

Hokej, SK Prostějov 1913 - Uh. Hradiště, 28.9. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Těm naservírovalo vedení nového klubu zahájení ve stylu extraligy. Nechybělo čestné buly, bombastické představování kádru a zvukové i obrazové efekty. "Na krajský přebor dobrý. Vidím, že se chtějí předvést a ukázat. Ale moc mi to k takové soutěži nepasuje," sdělila například svůj názor Hana Slezáková.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilPo hokejové stránce šlo všechno podle předpokládané režie. Domácí rutinéři si s vykulenými mladíčky ze Slovácka dělali prakticky co chtěli. "Karty byly rozdány předem. My jsme přijeli s dvanácti hráči a z toho bylo pět osmnáctiletých mladíčků. Ti kluci v životě proti takovým borcům nenastoupili a podle toho první třetina vypadala," hodnotil Lukáš Kašný, trenér Uherského Hradiště.



Favorit nasázel soupeři během deseti minut tři góly a jen díky výbornému gólmanovi Jakubčíkovi byl po první dvacetiminutovce stav pouze 5:1. Brankostroj Prostějova pokračoval i v dalších dvou třetinách a konečné skóre se zastavilo na 12:1.

"Přes dvanáct obdržených branek musím říci, že Patrik Jakubčík podal perfektní výkon. Stejně tak i kluci, kteří se po první třetině oklepali a snažili se dohrát se ctí. Hrát proti takovým hráčům pro ně byl zážitek," poznamenal Kašný.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil"Gólů mohlo být i více, ale kredit musím dát hostujícímu brankáři, který dělal všechno možné, i když už se taky tvářil, že toho má dost," uznal i domácí kouč Michal Janeček s tím, že do duelu nasadil nejsilnější možnou sestavu. "Nechtěli jsme při prvním domácím utkání ponechat nic náhodě," dodal.



Hosté pochopili, že jsou obětními beránky. "Vnímali jsme, že je v Prostějově určitý hokejový boom. Bohužel jsme byli nalosováni jako jejich první soupeř. S něčím podobným jsme počítali. Tam kde jsou peníze, jsou i hráči. My se s rozpočtem 320 tisíc korun nemůžeme s dvěma miliony Prostějova měřit," konstatoval Lukáš Kašný a dodal: "Naším cílem je dostat se do play off a bodovat s výkonnostně srovnatelnými soupeři."

Rekordní návštěva domácí potěšila

"Lidí dorazilo opravdu hodně a já osobně z toho mám obrovskou radost. Stejně tak i kluci v kabině a věřím, že jsme je kvalitním výkonem přesvědčili o tom, že někam směřujeme," uzavřel Michal Janeček.

V dalším mistrovském utkání se SK Prostějov 1913 představí v sobotu 30. září na ledě Brumova-Bylnice. Na domácím ledě nastoupí svěřenci Michala Janečka v neděli 8. října, kdy od 17 hodin nastoupí proti Blansku.

SK Prostějov 1913 – HC Uherské Hradiště 12:1 (5:1, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 4. Houdek (Zabloudil, Zitka), 8. Korhoň (Kropáč), 9. Fiala (Berčák, Pokorný), 12. Černošek (Novosad), 19. Berčák (Meidl), 26. Štefka (Duba), 30. Korhoň (Duba, Černošek), 33. Berčák (Fiala, Meidl), 42. Meidl (Berčák, Fiala), 45. Meidl (Píchal, Houdek), 54. Korhoň (Peštuka), 56. Fiala (Berčák, Pokorný) – 17. Větříšek (Pavlůsek).

Rozhodčí: Pavel - Frais, Voznička. Diváků: 815. Vyloučení: 5:6.

SK Prostějov 1913: M. Micka (D. Sedlář) - M. Černošek, J. Kropáč, O. Pokorný, T. Houdek, R. Jedlička, I. Peštuka, J. Velička - M. Černý, T. Berčák, D. Píchal, L. Korhoň, J. Zitka, V. Meidl, Z. Novosad, O. Fiala, L. Duba, M. Zabloudil, J. Čuřík, D. Štefka. Trenér: Michal Janeček.

HC Uherské Hradiště: P. Jakubčík - M. Řezníček, T. Beneš, Z. Fridrich, R. Tischer, O. Mišťúrik - D. Pavlůsek, A. Větříšek, F. Petřík, V. Pippal, P. Kopáč, J. Vogl, M. Skřivánek. Trenér: Lukáš Kašný.