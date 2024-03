VIDEO + FOTO: Nejpůsobivější choreo v prostějovské historii, podívejte se

/VIDEO + FOTO/ Tak to bylo zase něco. I ve druhém zápase play-off Chance ligy mezi Prostějovem a Zlínem si domácí fanoušci nachystali na začátek druhé třetiny velkolepé choreo. Už dříve přitom avizovali, že se nejspíš bude jednat o jejich nejpůsobivější počin. A vypadá to, že měli pravdu. Celou podélnou tribunu naproti střídaček totiž překryli obřími písmeny, které utvořily nápis PROSTĚJOV. A to nebylo vše. Písmena totiž byla v průhledných fóliích, které po naplnění červeným dýmem z dostaly podklad stejné barvy. Přesně takové, v jaké hrají Jestřábi.