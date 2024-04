Potom však přišlo play-off proti Zlínu, který se na poslední přímo postupové šesté místo dostal až úplně v posledním kole, a i přes dva velmi vyrovnané zápasy z toho nakonec byla prohra 0:3 v sérii. „Byl tam jen jediný tým, který jsem si do čtvrtfinále opravdu nepřál, a to byl právě Zlín. Jinak mi to bylo úplně jedno," uvedl s hořkým smíchem v hlase Luňák a pak ještě v rámci své řeči, dodal: „Sezona neskončila katastrofou, ale neúspěchem ano."

Hubáčkův konec

A potom se už slova chopil hlavní trenér Martin Janeček, který na úvod své řeči popsal změny v realizačním týmu. „První zásadní změnou, která nás společně s Lukášem, ale i panem majitelem, zasáhla, je konec Petra Hubáčka. Ten tady v posledních letech odvedl, a to i za jiných trenérů, neskutečnou práci. Vždy byl takovou otevřenou studnicí nápadů, energie, ale i kvality v názorech," oznámil odchod svého kolegy, který na lavičce jako asistent strávil poslední tři sezony a také bývalého hokejisty, který v minulosti oblékal dres brněnské Komety, Vítkovic, Pardubic, švýcarského Bernu, ruského Nižněkamsku, finského Jyväskylä, ale zahrál si i šest zápasů NHL v barvách Filadelfie.

„Důvodem, proč se naše cesty rozešly, je to, že Petr je opravdu neskutečně vytížený člověk. Ať už se jedná o jeho práci v televizi, ale také jeho působení v roli manažera u reprezentace do sedmnácti let. Nově pak nastoupí i jako svazový trenér u extraligy devátých tříd, kde má svého syna a chce se mu věnovat naplno. A bohužel, Petr je tak zodpovědný člověk, že by už ze své podstaty nemohl něco dělat pouze napůl," dodal ještě Janeček, čímž oznámil i informaci o nové kapitole v Hubáčkově životě.

Přítel na telefonu

Jak pak ale sám Janeček zdůraznil, jejich cesty se sice rozešly, rozhodně ale ne úplně nadobro. Naznačil totiž, že stále v nějakém kontaktu budou. „Ač jsme se museli rozloučit, stále zůstává Petr naším kamarádem a úplně z práce pro nás nevypadává. I nadále totiž pro nás zůstává jako taková nápověda na telefonu, která nám vždy ochotně řekne svůj názor," řekl.

O gólmany se bude starat někdo jiný

Dále pak ještě hlavní trenér prostějovského A-mužstva informoval o dalších změnách ve svém realizačním týmů, kterých ale oproti minulé sezoně bude pomálu. „Realizák bude v podstatě stejný, ať už co se týče fyzioterapeutů, kondičních trenérů a kustodů. Jediná změna proběhne na postu trenéra brankářů, kde hledáme tak trochu novou krev s větším množstvím energie," uvedl.

Tuto taktéž neméně důležitou funkci až dosud zastával funkci dosud zastával přerovský rodák a bývalý gólman Olomouce, Třince, Opavy, Znojma, Žiliny či Banské Bystrice Martin Vojtek. „Chceme jít jinou cestou i přesto, že Martin je můj kamarád a bývalý spoluhráč, se kterým jsme často bydlívali spolu na hotelu. Tady přede všemi bych mu tedy chtěl za vše dobré, co dal našemu týmu, poděkovat," upozornil Martin Janeček.

Jak potom také na úplný závěr informoval, nová osoba na tento post je zatím v hledáčku, měla by však být brzy známá. „Aktuálně máme rozjednané některé kluky, pro které je to šance a zároveň víme, že by nám přinesli tu potřebnou kvalitu, kterou od brankářů samozřejmě požadujeme," zdůraznil.

