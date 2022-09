Změny v prostějovském kádru byly po minulé sezoně, kdy tým dokráčel až do semifinále, možná až překvapivě velké a s trochou nadsázky by se dalo říct, že Hanáci z velké části postavili úplně nový tým.

Tým posílili například brankář Jaroslav Pavelka z Liberce, exolomoučtí Vilem Burian a David Ostřížek nebo Rostislav Vlach, který svůj hokejový život propojil s mnoha extraligovými kluby. Koho však jejich trenér považuje za největší posilu a tahouna?

„Každý hráč má nějaký přínos pro tým, takže nechci být konkrétní. Věřím ale, že tady každý najde svou roli a tu následně úspěšně splní. Z tohoto důvodu si myslím, že u nás má každý svou platnost. Dobrou zprávou také je, že Kromě Petra Haška budou už po zranění schopni naskočit všichni hráči," konstatuje diplomaticky prostějovský kormidelník.

Nechceme být výjimkou

Prostějovský klub bývá často řazen mezi černé koně celého následujícího ročníku. Sám trenér se však velkým prohlášením raději vyhýbá. „Soutěž bude hrát hrát čtrnáct týmů a já myslím, že do toho všichni půjdou s tím, že chtějí vyhrát. My ale chceme mít sezonu úspěšnou a navázat na tu loňskou. Každý manšaft by měl chtít vyhrát a my nejsme výjimkou," hlásí.

Frýdek bude silný soupeř

První překážkou k obhajobě loňského úspěchu budou pro Jestřáby hokejisté taktéž ambiciózního Frýdku-Místku, tedy farmy úřadujících extraligových mistrů z Třince.

„Uvidíme, kolik bude v dresu soupeře hráčů z Třince. Jinak je ten tým organizovaný a ambiciózní, protože dost hráčů tam koketuje s exraligou. Pro nás tak bude rozhodující vstup do zápasu, výkon speciálních formací a disciplinovanost. Klíčové bude také dodržování systému," vypočítává aspekty nutné ke konečnému úspěchu.

Každý boj bude těžký a každý bod cenný

Po několika letech bude mít Chance liga, tedy druhá nejvyšší hokejová soutěž v České republice, znovu jen čtrnáct účastníků a i proto se od tohoto ročníku očekává, že bude jedním z nejkvalitnějších. A to si samozřejmě uvědomují i v bývalém městě módy.

„Letos bude mít každý soupeř poměrně vysokou kvalitu. Samozřejmě bude hlavním favoritem Zlín, ale každý zápas bude boj, každý bod cenný a myslím, že to bude podobně vyrovnané jako loni, kdy pouhé dva body rozhodovaly o tom, zda budete hrát o udržení nebo v play-off," uvědomuje si Totter.

Věříme, že lidi nalákáme

I přes loňskou výbornou sezonu a množství posil si zatím na prostějovský zimní stadion cestu příliš mnoho fanoušků nenašlo. To může být dáno nejen prostým nezájmem, ale také dnešní těžkou dobou a z ní vzešlou špatnou finanční situací mnoha občanů.

„Věříme, že se na ligu návštěvnost zvýší. Nalákat fanoušky budeme moci pouze našimi kvalitními výkony. Samozřejmě ale chápu, že je těžká doba a lidé si dvakrát rozmyslí, do čeho své peníze investují. Sice naše lístky zase až tak drahé nejsou, ale určitá brzda pro lidi to být může," přiznal prostějovský lodivod.

„Určitě se klub bude zvýšení návštěvnosti pomoci i jinak, ale to už je věc marketingu. Pokud bych o tom rozhodoval já, udělal bych pro ně nějakou akci při každém zápase," dodal Aleš Totter ještě na závěr.

Užší kádr LHK Jestřábi Prostějov pro sezonu 2022/23:

Brankáři: Josef Němeček (2002), Jaroslav Pavelka (1993). Obránci: Vítek Benda (2002), Jakub Hamšík (2002), Daniel Malák (2002), Martin Pěnčík (2000), Aleš Poledna (2002), Robin Staněk (1988), Tomáš Valenta (1992), Josef Zajíc (1997). Útočníci: Vilém Burian (1988), Martin Dubský (1998), Petr Hašek (2001), Tomáš Jáchym (1996), Tomáš Jandus (1997), Filip Jansa (2002), Tomáš Jiránek (1991), Patrik Machač (1994), Jan Maruna (1989), Martin Novák (1988), David Ostřížek (1990), David Routa (2001), Jan Slanina (2002), Matouš Venkrbec (1989), Roman Vlach (1989).

Realizační tým:

Trenéři: Aleš Totter, Petr Hubáček Trenér brankářů: Vlastimil Lakosil Kondiční trenér: Martin Finke Vedoucí týmu: Josef Ovečka