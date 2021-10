Neuběhly ani dvě minuty a Martin Dubský vyslyšel prosby celého týmu po derby s Přerovem o lepším startu do utkání. Poté sice srovnal Tomáš Kaut, vyrovnaný stav ale opět netrval ani dvě minuty, když se poprvé v utkání trefil Novák. Poté už to byla jízda Hanáků za třemi body.

„Moc dobře jsme věděli o ofenzivní síle Vrchlabí, ale dobře jsme začali, což bylo hlavní. Dnes to byl hlavně opak oproti zápasu s Přerovem, protože naopak jsme to byli my, kdo vždy přidal po snížení další rychlý gól. Nesmím zapomenout na našeho gólmana, který chytil trestné střílení a skvěle nás držel po celý zápas,“ chválil prostějovský trenér Aleš Totter.

Jeho tým se tak nadále drží na třetím místě prvoligové tabulky, což oceňují i fanoušci Jestřábů.

„Klobouk dolů před našimi fanoušky, protože dnes jsme byli jako v domácím prostředí. Myslím, že cítí, že letos ten tým má velké srdce a jsme za to nesmírně rádi,“ dodal kouč.

A mohlo by být ještě lépe, kdyby Prostějov zvládal i zápasy na domácím ledě. V pondělí tam od 18 hodin vyzve Litoměřice.

HC Stadion Vrchlabí – LHK Jestřábi Přerov 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 7. T. Kaut (Mrňa), 50. Mrňa (Nedbal) – 2. Dubský, 9. Martin Novák (M. Švec, Mrázek), 35. Martin Novák (J. Kloz, M. Švec), 54. Martin Novák (Mrázek, Husák), 57. Mrázek (Štefka), 58. Klimíček (Jiránek, Babka). Rozhodčí: Úlehla, Micka – Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 687.

Vrchlabí: Soukup – Kajínek, T. Jelínek, Oliva, Bučko, M. Voženílek, Nedbal – L. Kučera, P. Urban, Mrňa – Matýs, T. Kaut, T. Zeman – Heřman, Chrtek, Pochobradský – F. Moník, D. Chalupa, T. Kynčl. Trenér: Hlaváč.

Prostějov: Bláha – Husák, Klimíček, Vala, Babka, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Novák, J. Kloz, Mrázek – P. Beránek, Štefka, M. Švec – Dubský, T. Koblížek, Š. Jelínek. Trenér: Totter.