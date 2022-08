„Šlo hlavně o to, abychom prozkoušeli co nejvíce hráčů a dali jim nějaký ice-time. Samozřejmě ale máme za sebou dvě výhry, což nám dodá potřebné sebevědomí a důvěru v to, že se nám poctivě vykonaná práce vrací. Navíc nám to ukázalo, na čem máme dále pracovat," bilancoval dvojzápas s Poláky prostějovský kouč Aleš Totter.

Nyní už ale Hanáky čeká těžší soupeř v podobě jejich prvoligového rivala z Poruby, který také nemá ambice položené úplně nízko. „My se hlavně připravujeme sami na sebe. Je to de facto finále turnaje, takže věřím, že na ledě necháme všechno a budeme se rvát o dobrý výsledek," řekl.

Po této zkušenosti s druhým a třetím polským týmem se také nabízí srovnání tamní nejvyšší soutěže a Chance ligy. „Je to hodně podobné. Polské týmy mají možná trochu víc silových hráčů. Pro naše mladé, kteří přišli z juniorky, je to určitě dobrá prověrka. Navíc to jsou soupeři, které jen tak někde nepotkáme," prohlásil lodivod Hanáků optimisticky.

Osmnáct dovnitř, dvacet ven

V kádru Prostějova proběhlo, tak jako minulý rok, velké množství změn. Do jestřábího hnízda přilétlo osmnáct nových posil a hned dvacet hráčů zamířilo jinými směry.

„Na podobě kádru jsem se osobně podílel, takže s jeho složením jsem spokojen. Věřím, že hráči potvrdí to, co jsme v nich viděli a proč jsme je sem přivedli. Na nás teď je jim najít v týmu odpovídající roli, aby mohli předvádět konzistentní výkonnost po celou sezonu," komentuje.

Perfektní zázemí a včasné platby

Nutno dodat, že mezi příchody se vyskytují i skutečné bomby. Jedná se třeba o gólmana Jaroslava Pavelku, olomoucké stálice posledních let Viléma Buriana a Davida Ostřížka či dlouhodobého útočníka Zlína a Vsetína Romana Vlacha. Jak se klubu podařilo tato jméno přivést?

„To je spíš otázka na pana Luňáka. Myslím si ale, že se to podařilo jak úspěšnou komunikací, tak i díky tomu, že si Prostějov v minulé sezoně udělal jméno postupem do semifinále. Dále u nás máme perfektní zázemí a peníze chodí na účet včas," vyjmenovává důvody úspěšného vyjednávání.

Minule bylo změn více

Totter pak nemá ani strach z toho, že by přehršel změn mohl do kabiny přinést nějakou nestabilitu. „Loni byla obměna ještě větší a úspěch se dostavil. Všechno je to o poctivé práci. Strach z toho nemám. Další dobrou zprávou je, že kabina zatím funguje a hráči si rozumí," hlásí sebevědomě.

O konkrétních sezónních cílech ale ještě úplně mluvit nechce: „Zatím je naší metou odehrát co nejlépe základní část a jít tak z co nejvýhodnější pozice do play-off. Takový cíl ale bude mít i všech třináct našich soupeřů. Co se pak týče třeba postupu, tak ten jsme vůbec neřešili."

Byla to nutnost

Změny v kádru ale nejsou jediné, které klub z Hané letos zavádí. Po osmnácti letech totiž prošlo výraznou obměnou i klubové logo, které tak dostalo nový, moderní vzhled. V návaznosti na něj se budou měnit i dresy a všechno klubové oblečení.

„Byla to nutnost. Ohlasy jsou spíš kladné, z čehož máme radost. My v tom oblečení totiž chodíme hned od prvního dne a myslím si, že je velice solidní," uzavřel Aleš Totter.

První dva přípravné zápasy prostějovských Jestřábů:

GKS Jastrzębie - LHK Jestřábi Prostějov 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 18. Kaleinikovas, 29. Sinegubovs – 6. Vlach (Ostřížek), 20. Jansa (Jáchym), 30. Burian (Novák), 50. Novák, 52. Burian. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:2.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Hamšík, Staněk, Malák, Poledna, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Jansa, Hašek, Ostřížek, Burian, Novák, Vlach, Routa, Maruna, Venkrbec, Slanina. Trenér: Aleš Totter.

TH Unia Oświęcim - LHK Jestřábi Prostějov 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Cichy (Padakin), 40. Szczechura, 40. Dziubinski (Ahopelto), 55. Juldašev – 10. Ostřížek (Valenta, Novák), 15. Vlach (Prchal), 28. Vlach (Prchal), 44. Machač (Dubský), 59. Jiránek. Využití: 2:1.

Prostějov: Němeček (Pavelka) - Valenta, Hamšík, Poledna, Pěnčík, Prchal, Benda - Jiránek, Jáchym, Jansa, Hašek, Ostřížek, Burian, Novák, Vlach, Jandus, Machač, Venkrbec, Dubský. Trenér: Aleš Totter.