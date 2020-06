„Znám trenéra, některé kluky, byla tam pohodová parta,“ okomentoval důvody své volby zadák, který před šesti lety pomohl nedaleké Olomouci k postupu do extraligy.

Odkdy jste měl jasno o tom, že podepíšete v Prostějově?

Nějakou dobu to nebylo ještě úplně jasné, ale chtěl jsem nějakou změnu. Hraje tam i Lukáš Žálčík, což znamená, že odsud ze Šumperka můžeme jezdit ve více lidech. S Lukášem se známe už delší dobu. Takže i kvůli tomu jsem se tak rozhodl.

Učinil jste tak ještě předtím, než bylo jasné, zda Šumperk bude, či nebude hrát první ligu?

Na sto procent ne. Hodně jsem o tom přemýšlel, že by to v tu dobu ale bylo úplně jisté, to se říct nedá.

Zahrát si v Šumperku zase první ligu vás nelákalo?

I ta možnost byla ve hře samozřejmě, ale jak už jsem řekl, chtěl jsem nějakou změnu. Proto jsem udělal tenhle krok.

Teď proti mateřskému klubu budete nastupovat. Těšíte se?

Už jsem proti Šumperku v minulosti hrál, když jsem byl hráčem Kladna a hrál jsem na hostování za Písek. Ale moc to neřeším. Člověk určitě chce dát gól, možná si ten zápas víc užívá, je víc namotivovaný, ale nic zvláštního.

Za Prostějov jste si zahrál během osmi zápasů už v minulé sezoně. Sehrálo i to roli ve vašem rozhodování?

Určitě. Znám trenéra, některé kluky, byla tam pohodová parta. Je tam dobré zázemí a i fanoušci jsou super, jen doufám, že jich teď bude chodit podporovat víc.

Sportovní manažer Jiří Vykoukal o vás řekl, že když jste v minulé sezoně přijel, byl jste nejlepším obráncem týmu. To musí potěšit.

Samozřejmě, těší mě to. Snažil jsem se ukázat, co dovedu a myslím, že se mi to povedlo. Chci v tom pokračovat, hrát tak i v dalších sezonách.

Takže pro vás nebylo těžké se adaptovat na první ligu?

Co se týká bruslení, je to tak, že si všichni drží svoje posty. Ve druhé lize se lítá, posty se prolínají. V první lize mi to ale nedělalo žádný problém, myslím, že jsem do toho rychle zapadl a bylo to v klidu.

Poslední dvě sezony jste hrál druhou ligu. Pořád ale ve vás byla ambice hrát minimálně o úroveň výš?

Jo, určitě byla. Chtěl jsem zůstat doma, protože se nám narodil malý. Určitě jsem si ale vyšší soutěž, první ligu, chtěl zahrát. Samozřejmě kdyby se člověk dostal ještě výš, tak je to bomba. První ligu jsem si ale ještě někde chtěl zahrát, byl to můj cíl.

Uplynulá sezona v dresu Draků… to byla každopádně asi radost hrát, je to tak?

Jo, byla tam dobrá parta, měli jsme dobrého trenéra, hrálo se nám dobře. Když má člověk náskok, nemá na sobě žádný tlak, tak se hraje fajn. Fakt bomba, všechno fungovalo. Myslím, že nikdo si nemohl na nic stěžovat, byla to suprová sezona, povedlo se nám to.

Jen hořká tečka, že jste si postup nevybojovali na ledě.

Je to škoda. Celý rok jsme hráli na prvním místě, pak mělo přijít play-off, kde se hraje o všechno, a kdybychom postoupili na ledě, byla by to úplně jiná euforie. S diváky, se vším všudy. Dopadlo to ale tak, jak to dopadlo.

I vám osobně se sezona povedla, jako bek jste si držel parádní vizitku bodu na zápas (37/37). Mohou od vás značnou podporu útoku očekávat i nyní v Prostějově?

Určitě bych chtěl dělat hodně bodů, hlavní ale bude, aby se nám dařilo jako týmu. Člověk každopádně vždycky chce mít co nejlepší sezonu, sbírat body, ukázat se.

Jaké budou týmové cíle?

Určitě play-off, to bychom chtěli udělat. Minulý rok se to bohužel nepovedlo, teď do něj ale budeme určitě chtít jít.