Přípravné hokejové období se už chvatem blíží a hráči prostějovských Jestřábů už vědí, kdo je do něj povede z pozice hlavního trenéra. Aleše Tottera, který na Hané strávil poslední dva ročníky, nahradil dosavadní kouč Sokolova Martin Štrba, který si už vyzkoušel i roli asistenta v Českých Budějovicích a jako asistent také působil v Chomutově a pražské Slavii.

Martin Štrba na střídačce Chomutova | Foto: Roman Dušek

„Byl jsem velmi potěšen, že mě Jestřábi oslovili. Měli jsme dva telefonické hovory s panem Luňákem a pak jsme se sešli osobně. Vše proběhlo velice rychle a při jednání nebyl žádný problém, byli jsme hned domluveni," popisoval dosavadní kouč Sokolova, jak probíhala změna jeho působiště a dodal: „Jednoznačně mě tady nejvíce zaujaly klubové cíle a ambice."

Jeho novými asistenty se tak stali Petr Hubáček, který tuto funkci vykonával už v minulém ročníku po boku kouče Aleše Tottera, tak i navrátivší se prostějovský patriot Lukáš Majer, který si nyní čerstvě vyzkoušel roli hlavního kouče na střídačce šumperských Draků.

„Na kluky se moc těším, už jsme se jednou sešli a jsem přesvědčen, že jsme naladění na stejné vlně. Na podrobnosti, jako je přesné rozdělení úloh při vedení manšaftu, jsme tolik času ještě neměli. Teprve si k tomu sedneme," vysvětluje.

Po dlouhé době se také v Prostějově stalo, že týmu zůstal z velké části pohromadě. To by také mohl být jeden z kamínků do vítězné mozaiky. „Myslím si, že je to dobře. Loni kluci udělali skvělý výsledek, takže nebyl důvod razantně sahat do týmu. Teď už to jen musíme vhodně doplnit," uzavřel Martin Štrba s rozhodností v hlase.

K náhlé výměně hlavního kouče se vyjádřil i majitel klubu Jaroslav Luňák. „Martin Štrba dosáhl předloni stejného úspěchu jako my, když se dostal se Sokolovem do semifinále. Je to velmi pracovitý a tvrdý trenér. S Alešem Totterem, který tady odvedl za dva roky výbornou práci, jsme se museli rozloučit. Můj cíl, tedy minimálně postup do finále, splněn bohužel nebyl. Navíc zase toužil trénovat extraligu" uvedl.

„Rozešli jsme se v naprosté pohodě a klidu a za odvedenou práci mu patří ještě jednou velký dík. Já osobně mu přeji hodně úspěchů v novém angažmá V Popradu," poděkoval ještě bývalému trenérovi, který na Hané strávil poslední dvě sezony a dotáhl klub ke dvěma čtvrtým místům.