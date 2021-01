V prvním měření sil aktuální sezony na ledě Ústí nad Labem Hanáci padli. Měli proto dost pádný důvod porážku soupeři oplatit.

„Pro nás to byl velmi těžký zápas. Ústí hraje fyzický hokej, což některým našim hráčům úplně nesedí. Musí ale vědět, že nejde vyhrávat jen lehce. Někdy to stojí spoustu sil, je to sice vydřené, ale posiluje to a stmeluje,“ řekl po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Skóre zápasu otevřel na konci sedmé minuty krásnou ranou z levého kruhu René Piegl, který nedal hostujícímu brankáři mnoho šancí.

I hosté měli pár příležitostí, jenže naráželi na bezchybného Bláhu v prostějovské brance.

V úvodu druhé části Hanáci odskočili, když se další pěknou střelou z první do víka trefil Petr Krejčí.

„Obránci dali dvě krásné branky. Jsem s nimi spokojen, poslední dobou dokonce víc než s útočníky. Ti poměrně málo dělají věci, které po nich chci. Ono to sice bolí, musí na to člověk mít kondici, ale kolikrát prostě nechtějí hrát nátlakový fyzický hokej. Musejí přidat,“ kritizoval útočníky kouč Jestřábů.

Domácí se z kraje poslední třetiny snažili přidat pojistku, nicméně nabídnuté příležitosti promrhali a málem je to stálo body.

VYHROCENÝ ZÁVĚR

Hosté totiž postupem času začínali přebírat otěže zápasu a posledních deset minut svírali domácí v jejich obranném pásmu. Poslední dvě minuty to navíc zkoušeli i bez brankáře v šesti lidech v poli. Po faulu Hrdinky sedmnáct vteřin před koncem utkání navíc slavili branku, když se od modré trefil Karel Klikorka.

„Trochu jsme podcenili konec. Měli jsme šanci na to, vstřelit třetí gól, ale místo toho bylo zbytečné drama. V těžkých chvílích nás ale podržel Ondra Bláha v brance, za což mu patří velký dík,“ chválil prostějovskou jedničku Šejba.

Hosté už více nezvládli. Hanáci poslední vteřiny náporu ustáli a připsali si další tři body za výhru 2:1.

V dalším utkáním jedou ve středu do Kadaně, v sobotu hostí na domácím ledě Sokolov.

„V takovýchto utkáních je potřeba hrát s větší chytrostí, méně ztrácet puky ve středním pásmu a když je soupeř na kotouči, tak se umět dobře postavit a dohrávat jejich hráče. U nás moc nevymýšlet a když je potřeba, vyhodit to třeba jen lobem ven ze třetiny. Bohužel ale na to úplně hráče nemáme,“ dodal na závěr osmapadesátiletý trenér.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Slovan Ústí nad Labem 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Piegl (Pěnčík, Chlán), 25. P. Krejčí (T. Jandus, Ouřada) – 60. Klikorka (Vrdlovec, Trávníček). Rozhodčí: Fiala, Cabák – Konvička, Dohnal. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Hrdinka, Drtil, P. Krejčí, Piegl, Pěnčík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálčík, Chlán, Hrníčko – M. Novák, T. Kaut, Vachutka – Ouřada, Motloch, T. Jandus. Trenér: Jiří Šejba.

Ústí nad Labem: Šatný – Vladimír Brož, Klikorka, J. Drtina, Š. Havránek, M. Voženílek, Jasečko, Mareš – Tůma, Matějček, D. Sklenář – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Protasenja, G. Szturc, Grim – O. Bláha, Costa, Furch. Trenér: Jiří Merta.

JIŘÍ HORÁK