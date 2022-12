„Vyšlo to krásně, jsme rádi za to, že to tam padlo a tímto způsobem jsme otevřeli skóre,“ usmíval se na tiskové konferenci po výhře 5:0 nad Hradcem Králové Karel Plášek, který se však dle svých slov stále pere s návratem z Vancouveru po dlouhodobém zranění.

„Necítím se dobře. Chybí mi zápasová praxe a fyzicky to taky není úplně ono. Takže doufám, že se to co nejdříve spraví,“ přeje si 22letý útočník.

Ve 12. minutě nedělního duelu ale byl u překrásné kombinace, kterou rozjel Navrátil, předal puk Pláškovi, který chytře našel najíždějícího Kunce. Brněnsko-přerovská souhra končila Kuncovým pasem na Jakuba Navrátila, který už měl zakončení do odkryté klece jednoduché.

Hokejová symfonie. A už třetí asistence pro Pláška v třetím utkání sezony. „Jsem za to rád, ale hlavně se potřebuji cítit dobře. Musím se do toho co nejdříve dostat. Když u toho takto budu sbírat body dál, budu jen rád,“ pokrčil rameny jeden z největších talentů ročníku 2000.

Zůstat, nebo odletět domů?

Vancouver Canucks si Karla Pláška vybrali v draftu roku 2019 a prsty v tom měl i přerovský skaut ve službě Kosatek Petr Malina. Kanadský celek šikovného forvarda draftoval v šestém kole na 175. pozici a v minulém roce s Pláškem dokonce podepsal tříletý nováčkovský kontrakt.

Jenže přišla zranění. Plášek v minulé sezoně odehrál na farmě v AHL jen osm utkání a letos dostal po operaci kyčle na výběr.

„Mohl jsem zůstat v nižší soutěži v Kanadě i AHL. Pro mě byla ale určitě nejlepší možnost jít do Česka,“ měl jasno Karel Plášek.

A překvapivě se nekonal návrat do brněnské Komety, která má v Česku na útočníka Canucks práva. „Řešil to za mě agent, úplně do toho nevidím. Dohodlo se to ve Vancouveru i na Kometě, tak jsem tady,“ řekl k hostování na Hané.

Bylo (a částečně stále je) otazníkem, jak se Plášek s návratem do herního kolotoče vyrovná. A to nejen po fyzické stránce, zranění je dle jeho slov definitivně pryč.

„Čtyři měsíce jsem byl úplně mimo, nemohl jsem dělat vůbec nic. Bylo to strašně dlouhé. Letní přípravu jsem pak začal později, než bych si sám představoval. I proto to není úplně ono,“ zamyslel se Plášek. „Bylo to těžké i na psychiku, celý rok jsem v podstatě nehrál. Už jsem ale v pohodě,“ dodal.

Olomouc pro Pláška každopádně byla jasná volba. Má to totiž kousek z domova. Přerovský rodák aktuálně žije v Beňově. Doslova za humny tak má spoluhráče a dalšího Přerovana ve službách Mory Jana Švrčka, který bydlí v Líšné.

„Spoustu kluků jsem tady znal – z Komety i Přerova. V dojíždění se střídáme s Honzou Švrčkem, který bydlí o vesnici vedle, takže jezdíme spolu,“ prozradil Karel Plášek závěrem.

