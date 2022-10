Jestřábi začali na ledě favorita pořádně zhurta a už po dvou minutách se ujali po rychlé kombinaci zakončené devatenáctiletým Janem Slaninou vedení. Další velké prostějovské šance si připsali Hašek s Jansou. Ani jedna z nich se však neujala, a tak se šlo do kabin za stavu 1:0 ve prospěch Hanáků.

„Jsem také velice rád, že se probouzí i mladí. Dnes za nás hrálo šest hráčů ročníku 2002 včetně gólmana. Navíc jim pomáhá i střední generace. Takhle by to prostě mělo vypadat. Podobný výkon jsme předvedli už ve Zlíně nebo v přáteláku ve Zvolenu," pokračoval ve chvalozpěvu na svůj celek šéf jestřábího hnízda.

Z Dobromilic by se odcházelo těžko, říká Blumenstein. Hattrick splatí slivovicí

I druhou periodu začali prostějovští hráči dobře. Ve 27. minutě si totiž Slanina s Romanem Vlachem prohodili funkce nahrávajícího a střílejícího a zásluhou hráče, který na Vsetíně strávil poslední tři sezony, šli do vedení 2:0. Valaši se však vytasili s bleskovou odpovědí. Už za minutu a dvacet sekund totiž ź rychlé akce ihned po buly v útočném pásmu skóroval Luboš Rob. Další branky pak už v této dvacetiminutovce nepadly.

Pět minut před třetí sirénou mohl vítězství stvrdit Roman Vlach, který se zhostil nařízeného trestného střílení. Při pokusu o bekhendovou kličku ale nedokázal puk dostatečně zvednout a ten tak zůstal na Žukovově betonu.

„Tým hrál opravdu dobře a já na té střídačce cítil, že to s ním nezamává. Bylo by to samozřejmě jednodušší, protože domácí se díky tomu dostali do náporu. Ale jak říkám, týmu jsem skutečně věřil," nepřipouštěl si prostějovský lodivod ani po této komplikaci ztrátu nadějného vedení.

Zlomený loket, otřes mozku. Teď dal bývalý hráč Prostějova první ligový hattrick

Dvě minuty před koncem se vsetínská střídačka odhodlala ke hře bez brankáře, kterou pak podpořila i time-outem. Nic z toho jim ale nakonec nezafungovalo, a tak si Jestřábi mohli připsat svou již třetí výhru v řadě a posunout se na osmou příčku.

V příštím kole se Prostějovští na svém ledě střetnou s dalším silným týmem, kterým je aktuálně šestý Sokolov. „Je to výborný tým, jeden z favoritů soutěže. Očekávám souboj speciálních formací a systémů," uzavřel Aleš Totter.

VHK Robe Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Rob (Jenyš, Kajínek) – 3. Slanina (Vlach, Jansa), 27. Vlach (Slanina, Jansa). Rozhodčí: Bejček, Rapák – Hanzlík, Kleprlík. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 2037.

Vsetín: Žukov – Smetana, Ondračka, Jenáček, Kajínek, Voženílek, Hryciow – Bláha, Lichanec, Hořanský – Berger, Berzinš, Sihvonen – Jenyš, Jonák, Rob – Pětník, Vítek. Trenér: Roman Stantien.

Prostějov: J. Němeček – Poledna, Benda, Malák, Staněk, Pěnčík, Zajíc, Hamšík – Jandus, Jáchym, Jiránek – Hašek, Ostřížek, Burian – Slanina, Vlach, Jansa – Maruna, Venkrbec, Machač. Trenér: Aleš Totter.