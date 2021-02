Jako první se z branky radovali hosté, kteří dokázali využít hned svou první početní výhodu v zápase, když Patrik Prymula šikovně ranou z první dostal svůj tým do vedení.

Ne ovšem na dlouho, jelikož o půl minuty později vystihl dobře sokolovksou rozehrávku Bartoš, který našel nejlepšího střelce Hanáků Petra Mrázka. Ten se ještě snažil najít svého spoluhráče z útoku Michala Gaga, ale jeden ze Sokolovských si nakonec srazil puk do sítě.

Za další tři minuty si ale hosté vzali jednobrankové vedení zpět, když se těsně před Bláhou prosadil David Tůma.

Svěřenci trenéra Šejby ale i napodruhé dokázali srovnat, když ranou od modré zaskočil Cichoně Petr Krejčí.

„První třetina byla vyrovnaná. Na obou stranách bylo dost šancí. Měli jsme tam zbytečné vyloučení,“ popisoval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Ve druhé třetině se Hanáci dostali poprvé do vedení, když i oni, stejně jako Sokolov, se dokázali prosadit v početní výhodě. Petr Mrázek dostal nabito od Hrdinky a tvrdou ranou nedal hostujícímu brankáři šanci. Ten si tak připsal druhou branku v utkání a již čtvrtou ve dvou zápasech.

„Ve druhé třetině po vstřelení třetí branky jsme hráli hrozně benevolentně. Nebýt Ondry Bláhy v brance, tak to mohlo být dost špatné. Nehráli jsme to tak, jak jsme měli,“ ví Šejba.

Prostějovský forvard dokonce útočil na hattrick, ale kličkou do bekhendu si na Cichoně nepřišel. Proto to byli hosté, kteří se nakonec radovali z vyrovnávající branky. Marek Švec se hnal do úniku, vystřelil a i když to vypadalo, že má Bláha již kotouč v náručí, propadl mu a sokolovský útočník jej bez problémů dorazil za brankovou čáru.

„Chybělo tomu asi to dát gól. Dělám to pořád. Sice jsem nedal, ale vyhráli jsme, tak se nic neděje,“ vysvětloval dvougólový střelec Petr Mrázek. Ten se svými výkony v posledních zápasech dokonce vyhoupl na třetí místo produktivity celé Chance ligy.

„Je tu od toho, aby dával branky. Musí si ale i s tím plnit ty defenzivní úkoly. Občas se mu to nechce. Není zvyklý hrát tolik do těla. Pokud by chtěl hrát o soutěž výše, tak musí hrát i dobře systémově,“ vidí nedostatky šestadvacetiletého útočníka kouč Šejba.

ROZHODL SIGNÁL

Zápas se schyloval k napínavému závěru, jenže k tomu nakonec nedošlo. Hanáci totiž po signálu na buly v útočném pásmu, kde Chlán našel před brankou úplně volného Lukáše Žálčíka, odskočili do jednobrankového vedení a poté se necelé dvě minuty před koncem trefil do prázdné branky Tomáš Jandus.

„Krásně jsme to tam sehráli. Ve třetí části bylo vidět, že se hraje hodně takticky. Šlo o to, kdo dá první gól. Kluci ten konec odehráli dobře. Za to, co předvádíme poslední zápasy, jsme si ty body zasloužili,“ řekl spokojeně trenér Hanáků.

Jestřábi si tak připsali třetí výhru v řadě a vyhlížejí lepší postavení v tabulce. V dalším utkání je čeká zápas se Šumperkem.

„Bereme jedině vítězství. Nesmíme to hlavně podcenit. Konec máme těžký, tabulka je namačkaná, takže ty body potřebujeme jako sůl. Chceme se udržet do toho osmého místa,“ dodal Šejba na závěr.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Sokolov 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Mrázek (Bartoš, Gago), 12. P. Krejčí (T. Jandus, Podlaha), 30. Mrázek (Hrdinka, Bartoš), 56. Žálčík (Chlán, Hrníčko), 59. T. Jandus (T. Kaut, Motloch) – 6. Prymula (Jiskra, Šik), 9. D. Tůma (T. Rohan, Benda), 36. Švec (T. Rohan, J. Pohl). Rozhodčí: Šudoma, Koziol – Král, Komínek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: Bez diváků.

Prostějov: Bláha (Micka) – Hefka, Hrdinka, Drtil, P. Krejčí, Piegl, Pěnčík – Mrázek, Bartoš (A), Gago – Žálčík (A), Chlán, Hrníčko – M. Novák, T. Kaut (C), Vachutka – Podlaha, Motloch, T. Jandus. Trenér: Jiří Šejba.

Sokolov: Cichoň (Neužil) – J. Pohl, Poizl, Kadeřávek, Houdek, A. Rulík, Přindiš (A), Benda – Vracovský, Kverka (A), Rymon – Šik, Hašek, Jiskra – Švec, T. Rohan (C), D. Tůma – Prymula, Vrána, Kropáček. Trenér: Tomáš Hamara.

Jiří Horák