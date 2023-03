Je dobojováno! Jestřábi čtyřmi góly ukončili litoměřickou sezonu a slaví postup

To byla rychlost! Po dvou domácích vítězstvích se prostějovští hokejisté vydávali do Litoměřic s jednodenním předstihem s pouhým jediným cílem - v neděli to ukončit. A podařilo se. V utkání na severočeském ledě sice inkasovali jako první, ještě do zaznění sirény však dokázali srovnat a v následujících 40 minutách do domácí branky nasypat další tři góly. Po výsledku 4:1 a 3:0 v sérii tak postupují mezi čtyři nejlepší.

Hokejisté Prostějova slaví vítězství se svými fanoušky. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík