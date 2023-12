Americký bek ve službách Kladna Chris Martenet v Olomouci a plzeňský útočník Tomáš Mertl doma proti Třinci museli v neděli předčasně do sprch. Zatímco u Mertla by trest každý bral jako samozřejmost i před pár týdny, u Marteneta jsme „v akci“ viděli současný trend, který nastolila disciplinární komise Českého hokeje v čele s jejím šéfem Viktorem Ujčíkem.

Napadení rozhodčího, předčasná radost a dva body. Mora skolila Kladno

„Někdo tam strkal do Ticháčka a náš hráč ho chtěl bránit. Jenže mu tam přijel rozhodčí. S verdiktem pak Chris spokojený nebyl. Bylo to nechtěné,“ hájil svého hráče po zápase v plecharéně kladenský kouč Otakar Vejvoda.

V utkání navíc kvůli stejnému dodatečnému trestu neměl k dispozici Michaela Frolíka. Ten poslal k ledu hlavního v Českých Budějovicích.

„Bavil jsem se o tom s Froldou. Říkal, že prostě jen šel napadat. Nebyl jsem v ten moment s mým hráčem spokojený, ale bylo to nechtěné,“ prozradil Vejvoda.

Olomouci zase v nedělním utkání chyběl Rok Macuh. Zde se však rozhodnutí disciplinárky setkalo s asi největším nepochopením. Sudí Macuhovi v duelu na ledě Mladé Boleslavi spíše zavazel při napadání soupeře, na ledě pak navíc paradoxně skončil sám slovinský forvard.

„Na ten zákrok jsme se samozřejmě dívali. Je to těžké. Pan Ujčík rozhodl a musíme to respektovat,“ řekl olomoucký útočník Michal Kunc. „Jsou situace, kdy se můžete rozhodčímu vyhnout, ale podle mého je rozhodčí součástí hry a s tím, že občas dostane ránu, sám počítá,“ přidal Kunc svůj pohled na věc.

Sám Macuh jen potvrdil, že v žádném případě nemohlo jít o úmysl. „Asi nám tím něco chtějí dát vědět, beru to,“ řekl v rozhovoru pro Hokej.cz. „Šlo vidět, že jsem rozhodčího posunul, zranit nebo zasáhnout jsem ho ovšem vůbec nechtěl. Chtěl jsem se dostat na puk, byla to blbá shoda okolností a on se mi dostal do cesty. Úmysl tam fakt žádný nebyl,“ dodal.

Dalšími „provinilci“, kterým už stejně jako Macuhovi vypršely dodatečné tresty, jsou kromě Frolíka ještě sparťanský obránce Ondřej Mikliš a litvínovský útočník Ondřej Kaše. Mikliš lehce odstrčil čárového předtím, co chtěl jít do šarvátky s protihráčem, Kaše se nevyhnul rozhodčímu, kterého poslal k ledu podobně jako Frolík.

Nová vlna má chránit

Dříve bychom tresty za tyto situace viděli jen stěží. Disciplinární komise však chce v prvé řadě chránit rozhodčí a dle vlastního vyjádření se dívá za hranice.