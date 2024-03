Žádný trenér to v Prostějově nikdy neměl lehké. Myslíte, že jako místní odchovanec, jste měl pozici trochu snadnější? Jak už jsem zmínil, já se snažím tyhle věci vytěsnit, aby šly mimo mě. Na druhou stranu, když jsme měli herně nevydařené období, zpozorněl jsem. Ale musím uznat, že jsem nezaznamenal, že by mě někdo vyloženě osočoval a pranýřoval. Možná v tom asi hraje roli ta skutečnost, že jsem místní rodák a bývalý hráč a kapitán mužstva.

Potvrdilo se, že play off je úplně jiná disciplína, než základní část? Jednoznačně! Plně to potvrdil náš souboj se Zlínem. My jsme narazili na tvrdou realitu. Soupeř na rozdíl od nás dokázal přepnout na play off mód.

V duelu o poslední naději sázka na Pavelku nevyšla… Jeli jsme do Zlína s vědomím, že jsme nad propastí. Čekal nás energií nabitý a odhodlaný soupeř, navíc před bouřlivým publikem. Vsadili jsme na Jardu, bohužel se to nepovedlo. Po dvou střelách bylo 2:0 a šel do brány Marek Štipčák a už to dochytal. Já bych ale už Jardu přestal hanět a pranýřovat, protože si toho v sezoně prožil až dost.

Dokázal byste zmínit rozhodující faktory vzájemného měření sil? V první řadě hrála ve prospěch soupeře zkušenost. Zlín má v kádru vyloženě typologicky hráče pro play off. Kdybych měl srovnat individuální hráčskou kvalitu, byly bychom lepší my. Zlín má ale celou řadu hráčů, kteří za sebou mají spoustu těžkých zápasů z vyřazovacích bojů.

Do série jste vstupovali jako papírový favorit. Bylo vysoké sebevědomí na místě? Budu se opakovat, ale já před play off říkal, že Zlín a Vsetín jsou z mého pohledu favority vyřazovacích bojů. Tím ale nechci říct, že jsme neměli podat lepší výkony.

Jak vnímáte nevydařenou sérii se Zlínem? Jednoznačně jako totálně neúspěšnou záležitost! Všichni jsme obrovsky zklamaní. Víc k tomu momentálně nemám co říct, musím si udělat hlubší analýzu. Pro mě je to hořká pilulka. Návrat do Prostějova jsem si představoval jinak.

Podpora a víra fanoušky neopustila ani po dvou domácích prohrách. Ve Zlíně bylo hodně lidí z Prostějova. Vnímali jste to?

Obrovsky. Celé mužstvo tu podporu vnímalo velmi intenzivně. My jsme si věřili také, stejně jako oni nám. Chtěli jsme se fanouškům odvděčit, bohužel realita byla jiná. My si jejich podpory obrovsky vážíme.

Sám nenávidíte porážky. Je to tak?

Strašně moc! Když se vrátím k základní části, tak jsme na můj vkus prohrávali často. Ale celá soutěž byla obrovsky vyrovnaná. Měli jsme ale konzistentní výsledky, proto jsem byl celkem v klidu.

Jak moc vás hryže vyřazení Zlínem?

Sérii se Zlínem opravdu koušu hodně těžko. Nejvíce mě štve ten první zápas, kdy jsme dali silnému soupeři křídla. Ta otočka byla stěžejním bodem celé série. Ve druhém utkání jsme hráli dobře, ale už jsme cítili, že taháme za kratší konec.

Co řeknete k poslednímu vystoupení. Dá se přirovnat k výbuchu?

Šli jsme do něj s vědomím, že budeme hrát vabank. Výsledek i průběh vypadají hrozivě. Je to ale důsledek toho, že jsme do toho šli buď anebo.

Řeknete něco na obhajobu hráčů? Fanoušci jim po neúspěších vyčítají, že nemají k Prostějovu vztah a neodevzdávají na ledě všechno…

Já tohle zcela odmítám. Jak jsem ty kluky za tu krátkou dobu poznal, tak vím, že chtěli úspěch stejně jako já i fanoušci. Já za nimi stojím. A názory, že je v kádru málo Prostějováků neuznávám. Stačí se ohlédnout do doby, kdy jsme hráli my semifinále s Kladnem. Tehdy nás bylo v sestavě taky pár odchovanců. Zkrátka to jinak nejde, takhle jsou poskládané všechny týmy.

Souhlasíte s tím, že když se vyhrává, vyhrávají hráči. Když se prohrává, může za to trenér?

Samozřejmě. Tak je to nastavené a já se s tím ztotožňuji. Nemám s tím absolutně problém. Já stál na lavičce jako hlavní kouč a tím pádem nesu plnou zodpovědnost za to, že jsme to nezvládli. Jednoznačně!

Už jste se po vyřazení bavil s majitelem klubu?

Ne, ještě jsme se spolu nebavili. Jsem ale přesvědčen, že v následujících hodinách k tomu dojde. Pořád mám smlouvu, musíme se dohodnout, jaký bude program nejbližšího období. Musíme komunikovat a postavit se k tomu čelem.

Vy osobně byste měl zájem pokračovat na lavičce Jestřábů?

Zatím nejde o záležitost, která by ležela na stole. Já jsem člověk, který dělá rád věci, které mají smysl. V případě, že bych dostal nabídku, nesmírně bych si jí vážil. Byly by pro mě jednou z priorit. Jedním dechem ale dodávám, že pokud mám být zodpovědný za výsledky, výkony a chod mužstva, tak musím mít možnost mluvit do skladby týmu, i realizačního a měl bych sám možnost si vybrat lidi, kterými se obklopím.