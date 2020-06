Předminulou sezonu mu přitom skoro celou sebralo zranění ramene, i přesto však po ní přišla možná až nečekaně lákavá nabídka – EBE Liga v dresu Znojma. Pro zlínského odchovance byl uplynulý ročník první konfrontací se soutěží přesahující české hranice. „Byla to super zkušenost, fakt velká,“ říká o mezinárodní soutěži.

Předcházející angažmá v Přerově se přitom pro něj stalo noční můrou.

„Hned v srpnu jsem si urval rameno. Vzalo mi to defacto celou sezonu, ale to se stává,“ mávl rukou Gago, který nakonec v dresu Zubrů stihl jen šest duelů.

Následný rok ve Znojmě již byl balzámem.

„Celá sezona byla pro mě super zkušenost, fakt velká. Poznal jsem další kouty, kde se hraje hokej, nové spoluhráče, trenéry. Celé angažmá beru pozitivně,“ pověděl zlínský odchovanec, který ale na jihu Moravy nepokračuje.

První hattrick

Na vině konce ve Znojmě se možná podepsala i nízká produktivita mladého forvarda, který nasbíral za 39 utkání devět kanadských bodů za tři branky a šest nahrávek. Všechny vstřelené góly přitom vměstnal do jednoho duelu, kdy se stal dirigentem domácí vysoké výhry nad Innsbruckem.

„Byl to můj první hattrick mezi muži, skvělý pocit, každému bych to přál zažít. Jinak ale moje výkony byly jako na houpačce. Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na ligu, a když už to bylo lepší, pak jsem si zase při blokování střely nalomil kotník a byl jsem měsíc mimo,“ přemítá zpětně Gago.

Ten se nakonec se svým týmem dostal do čtvrtfinále play off z poslední možné postupové pozice, aby následně za stavu 0:3 na zápasy pro favorita z Bolzana byla soutěž ukončena. Už v průběhu série přitom nastaly komplikace způsobené koronavirem.

„Třetí zápas se měl hrát u soupeře, nakonec se ale hrál u nás. Už tenkrát měli Italové problémy, že je nechtěli v Česku ubytovat, tak spali za hranicemi. No a potom už byl problém pro nás vycestovat, museli bychom do karantény. EBEL nakonec byla jedna z prvních, která soutěž odpískala,“ připomíná trable postupně skoro všech soutěží na světě Michal Gago.

Za trest na led

Právě na souboj s Bolzanem má jednu netradiční vzpomínku.

„Když jsme u nich hráli někdy ze začátku základní části, prohráli jsme 0:9. Domů jsme dojeli o půl sedmé ráno a za trest jsme šli rovnou na led na trénink,“ popisuje reakci znojemského kouče Miroslava Fryčera.

Jinak však na něj nedá Gago dopustit. „Měl jsem k němu strašný respekt, je to přirozená autorita. Úplně brutálně. Stačilo, když došel do kabiny, opravdu respekt před ním, co dokázal. Stejně tak neměl problém někoho vyndat ze sestavy. Prostě nehraješ dobře, jdi na tribunu, dostane prostor jiný. A bylo jedno, o koho šlo. To bylo super,“ vzpomíná nadšeně dříve mládežnický reprezentant, který je mimo jiné majitelem stříbrné medaile z prestižního Memoriálu Ivana Hlinky.

Právě trenér Fryčer byl dříve často slyšet, když poukazoval na fakt, že český tým je v rakouské soutěži „šikanován.“

„Ano, přišlo mi i letos, že nás rozhodčí dost řezali, někdy to bylo fakt hodně. Ale co říkali kluci, co jsou ve Znojmě už déle, tak prý to dřív bylo horší. Právě si vybavuji jeden konflikt pana trenéra s rozhodčími dřív, než jsem přišel, tak jsem čekal, jaký to bude úplný pes a řvát po nás, ale opak byl pravdou,“ říká Gago.

A jak se mu jinak soutěž líbila? Jakou má dle něj kvalitu? „Někde mezi extraligou a první ligou. Je to dost specifická soutěž, hraje tam hodně cizinců, kteří zvyšují kvalitu. Zejména v některých rakouských týmech to všechno stojí na importech,“ podotýká s tím, že i v dresu Orlů bylo několik posil z ciziny.

„Finský brankář, jeden Američan, Slovák a několik Kanaďanů. Určitě měli kvalitu. Jsou sice trochu jiná mentalita, ale hokejově úroveň zvedli,“ zakončuje Michal Gago.

JAKUB KUDLÁČ