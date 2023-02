„V kabině to vypadá jak v nemocnici. Zranění sice nejsou žádná, ale obchází nás nějaká viróza. Včera jsme tedy hráli na čtrnáct hráčů," lomí rukama prostějovský kouč Aleš Totter a dodal: „Se sestavou na Třebíč tudíž čekáme až na zítřejší dopoledne. Dva hráči jsou na tom už lépe. S ostatními budu ale čekat až do neděle. Chceme se totiž po všech stránkách dobře připravit na prvního soupeře v play-off."

V dosavadních 51 zápasech Chance ligy dokázali Jestřábi zvítězit 24krát za tři body, čtyřikrát za dva a osmkrát brali bod. Dosáhli tak na velice slušných 88 bodů a v zápase proti první Třebíči budou moci přesáhnout devadesátku.

„Klobouk dolů před týmem, že i po tak velké obměně dokázal hrát tak, jak hrál. Děkuji i zbytku realizačního týmu. Kompletně hodnotit ale budeme moci sezonu až po skončení vyřazovacích bojů," připomíná šéf jestřábího hnízda.

Spekulace? Neměly by smysl

Ač se zítra odehraje už poslední 52. kolo, není situace v tabulce ještě zdaleka vyjasněná. I vlivem včerejší velice překvapivé prohry Poruby s již definitivně posledním Šumperkem se totiž prostějovští hokejisté ještě stále mohou dostat ze čtvrté příčky na třetí. Počet jejich potenciálních čtvrtfinálových soupeřů je tak na čísle čtyři.

Kromě Litoměřic, které vyřadili ve čtvrtfinále už loni, se ještě mohou střetnout s aktuálně sedmým Zlínem, osmou Jihlavou či šestým krajským rivalem z Přerova. Jak ale sám Totter přiznává, ze strany Hanáků žádné spekulování rozhodně nehrozí.

„Už včera se objevily některé poněkud překvapivé výsledky, takže by to asi ani nemělo smysl. Zkrátka se budeme chtít poprat o tři body a uvidíme, kdo na nás vyjde. Největší šance je sice na Litoměřice, ale je to skutečně otevřené. Nejen my, ale hodně týmů má o co hrát a podle toho to i tak vypadá," popisuje.

Zvládnout se dá všechno

Už v minulém ročníku se Prostějovští dostali až do semifinále, kde je vyřadil po sérii 4:1 na zápasy až velice silný Vsetín a skončili tak na čtvrté příčce. A velkým cílům se nevyhýbají ani letos. Podle slov trenéra by dokonce chtěli loňský úspěch ještě vylepšit. Nemohla tedy nezaznít otázka na případný postup.

„To jsme už moc daleko a ani jsme se o tom v klubu nebavili. Chceme ale samozřejmě dojít co nejdál a majitel je jistě připraven na všechny varianty. Nyní se však chceme hlavně soustředit na prvního soupeře. Série na pouhá tři vítězství budou velice ošidné. Jsem jedině rád, že jsme se vyhnuli předkolu na dvě vítězství. To už je úplný vabank," vysvětluje.

S oním případným postupem by to ale mohlo být ještě pořádně těžké. A to kvůli nerovnému systému, který v následné baráži dává obrovskou výhodu poslednímu celku extraligy. Ten totiž dokončí základní část tuto neděli a jedinou náplní jeho práce během dalších 41 dní bude právě příprava na tuto sérii.

„Všechno se dá zvládnout. Třeba já osobně jsem už zažil postup s Chomutovem přes čtyřčlennou baráž, ale také přímý postup s Budějovicemi. Letos to sice bude ještě složitější, na druhou stranu ale může rozhodnout euforie týmu zdola. Ta někdy udělá opravdu hodně," zakončuje Aleš Totter na pozitivní a bojovné vlně.