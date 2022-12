„Je to super hráč, který má zkušenosti z extraligy a došel s Jihlavou do baráže. Nečekali bychom, že by byl takto kvalitní hráč na trhu. Majitel do něj hned investoval a my ho bereme, věříme mu, je to dobrý kluk,“ pokračoval k posile Totter.

A u Illéše, který v této sezoně nastoupil do třiceti zápasů, v nichž zaznamenal pět gólů a jedenáct asistencí, posilování kádru hokejistů Prostějova pravděpodobně nekončí.

FOTO: Debakl! Jestřábi schytali ve Zlíně šestku, sestřelil je hattrick Kubiše

„Máme k dispozici dvanáct útočníků, ale jsme mínus zraněný Tomáš Jáchym. Závěr sezony chceme mít osm obránců plus čtrnáct útočníků, takže chceme ještě jednoho přivést. Navíc obránce Martin Pěnčík nebyl spokojený s rolí v týmu a časem na ledě a požádal nás o výměnu,“ poodkryl Totter.

Jestřábi jsou na trhu poměrně aktivní. „Jsme rádi, že se kádr podařilo doplnit. Získali jsme předtím už dva beky praváky, s čímž jsme měli problém. Jako trenér jsem rád, že i když se nám daří, tak sportovní úsek nelenil. Vždycky chci větší konkurenci. Do půlnoci 31. ledna se může stát cokoliv,“ dodal kouč.

„Chceme překonat loňské semifinále,“ uzavřel odhodlaně Totter.

ANKETA: Čepice Santy pro kohouta, zelená barva. Co říkáte na vánoční dresy Mory?