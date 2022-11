„Do zápasu jsme měli vstup dobrý. A to i přesto, že nám tam na začátku napadaly laciné góly. My jsme to ale nakonec, i když to nikdo nečekal, zvládli dotáhnout," popisoval utkání autor prvních dvou prostějovských branek Tomáš Jiránek. „I když se nám pak bohužel nepodařilo uzmout i ten druhý bod, jsme poměrně spokojeni. A věřím, že fanoušci také," dodal.

A co pak vedlo k tomu velkému a nečekanému vzedmutí prostějovských sil a následnému vyrovnání během několika málo minut? „Po druhém gólu jsme si říkali, že už nemáme co ztratit. Naopak, že když se nám podaří vstřelit další branky, tak Zlín znejistí. Přece jen se mu letos také příliš nedaří a zůstává daleko za očekáváními. A přesně to se pak i stalo," usmíval se.

Ze začátku sezony to s formou jednatřicetiletého útočníka vypadalo všelijak. V několika posledních zápasech už ale začal poměrně pravidelně prosazovat a je na nejlepší cestě k tomu, aby vyrovnal nebo i překonal svá čísla z minulé sezony.

V té uhrál 23 bodů v základní části za devět branek a čtrnáct asistencí a v play-off pak přidal ještě dalších šest důležitých bodů. Letos je zatím na devíti bodech za šest branek a tři asistence.

„Měl jsem takový pomalejší rozjezd. Bylo to ale dáno i tím, že do týmu přišlo plno nových hráčů a všechno si to teprve pořádně sedalo. Teď už si ale myslím, že nám, kteří bychom ten tým měli táhnout, se už začíná stále více dařit. Určitě jako tým jdeme dobrou cestou," říká.

Kromě toho, jak sobotní velice náročnou situaci zvládl tým na ledě, si ale Tomáš Jiránek cenil i jiné věci. „Myslím si, že po tom průběhu už od nás nikdo nic moc nečekal. A proto si nesmírně vážím toho, že lidé zůstali na tribunách a předčasně neodešli. Není to totiž úplně pravidlem. Zřejmě nám věřili," konstatoval.

Na programu je nyní z důvodu konání finského Karjala Cupu reprezentační přestávka. Ta občas přijde vhod asi každému celku, Jestřábům kvůli jejich neutěšené situaci způsobené zdravotní situací obzvlášť.

„Nevíme, jestli se nám někdo stihne uzdravit, ale určitě to přijde vhod. Hrát několik zápasů po sobě na tři lajny není nic jednoduchého. Myslím si ale, že v rámci možností jsme to zvládli více než dobře," vysvětluje.

„Dostali jsme teď čtyři dny volna. A já, jelikož teď mám tříměsíční miminko, si myslím, že mám o zábavu postaráno. Těším se také na to, že se podívám domů, uvidím rodinu a všichni si to moc užijeme," uzavřel Tomáš Jiránek.