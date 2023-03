Psala se 30. minuta druhého čtvrtfinálového utkání Chance ligy mezi Prostějovem a Litoměřicemi a stav byl, i přes domácí převahu, stále 0:1. A ještě navíc hráli hosté přesilovku. Všeobecnou nervozitu ale protrhnul a přeměnil ve výbuch nadšení gól po samostatném úniku z hole Tomáše Janduse, na který zanedlouho navázaly další brankové úspěchy vedoucí až ke konečnému skóre 5:2.

Tomáš Jandus | Foto: Deník/David Kubatík

„Sice jsme dostali gól na 0:1, ale nesesypali jsme se z toho a dál pokračovali v naší hře. Postupně jsme utahovali šrouby, až se nám podařilo vyrovnat a pak už nám to tam napadalo. Jsme za to velice šťastní," hodnotil Tomáš Jandus důležitý vítězný zápas těsně po jeho skončení.

A o to stěžejní vyrovnání se postaral právě 25letý útočník se zkušenostmi z extraligové Sparty. A ještě navíc v oslabení. Dá se říci, že to byl skutečně zlomový moment zápasu, jelikož po tomto direktu se už hosté zvednout nedokázali. Spíše naopak.

„Byla to velká úleva. Vzniklo to po dobrém napadání Honzy Maruny, při kterém musel útočník puk urychleně odehrát, ten následně Gumanovi přeskočil hokejku, já si ho vzal a jeli jsme dva na jednoho. Risknul jsem to střelou mezi betony a naštěstí to vyšlo. Pak už se jim jejich taktika trochu rozpadla a naplno se projevilo naše sebevědomí z prvního zápasu," popisoval šťastný střelec, který si v letošním ročníku připsal svůj pátý gól a celkově pak osmnáctý kanadský bod.

FOTO: Druhý bod v sérii je na světě. Jestřábi rozprášili Litoměřice pěti góly

Play-off? Jiná soutěž. Fanoušci? fantastičtí

Tato série přinesla zatím jeden veliký litoměřický paradox. Tým ze severu Čech vedený zkušeným koučem Miroslavem Přerostem v základní části nastřílel hned 164 branek, čímž se v této disciplíně zařadil na druhé místo za Porubu. Proti Jestřábům ovšem střelecky velice tápe.

„Je to sice klišé, ale vysvětluji si to tím, že play-off je skutečně úplně jiná soutěž. Alespoň jsme ale podle této statistiky věděli, že s nimi nemůžeme hrát stylem nahoru-dolů a raději jsme trpělivě čekali, až naše šance přijdou. A využili jsme je," vysvětluje s úsměvem na rtech.

Velkou ozdobou již skončeného dvojutkání byli také domácí fanoušci. Ti své koně před oběma střetnutími přivítali na ledě obrovskými chorey a následně jim dokázali vytvořit prostředí, ve kterém se prostě a jednoduše nedalo nic vypustit.

„Byli opravdu fantastičtí. Jejich chorea jsou pověstná a my jsme jen rádi, že stojí při nás a chodí v takových počtech. V takové kulise se hned hraje úplně jinak," smeknul před nimi.

Třetí prohra v řadě. Vékáčko proti Královu Poli kousalo, neuhrálo ale ani set

Půjde o všechno. Domácím obzvlášť

Ač už by se to tak mohlo zdát, ani zdaleka ještě není všem dnům konec. Série se totiž už v neděli přestěhuje na litoměřický led, kde se v ideálním případě odehraje jeden, v tom méně ideálním dva zápasy. Vyloučen pak není ani návrat na Hanou k rozhodujícímu mači.

„Půjde tam o všechno, domácím obzvlášť. My to ale máme ve svých rukou a když nebudeme odbočovat od naší hry, tak věřím, že to zvládneme. Mužstvo na to dostatečně silné a zkušené rozhodně máme," uzavřel ale Tomáš Jandus na pozitivní vlně.