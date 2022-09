„Byla to kvalitní generálka. Hodně sil nám vzal úterek, kdy jsme absolvovali dlouhou cestu do a ze Zvolenu a také náročný zápas, ve kterém se navíc pár hráčů zranilo. Dneska to tedy bylo takové promíchané a lehce nestabilní. No a nešlo nám to. Možná i kvůli hroznému ledu," zhodnotil šestadvacetiletý útočník zápas, ve kterém jeho tým nevstřelil ani gól.