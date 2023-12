Poprvé v tomto ročníku naskočil symbolicky v nejsledovanějším možném utkání . Na ledě odvěkého prostějovského rivala z Přerova dával veledůležitý gól na 1:1. S tím, stejně jako se ziskem tří bodů za výhru 4:1 byl spokojen. Co jej ovšem při náročné premiéře dokázalo rozpálit doběla, byl výkon rozhodčích. „Nebojím se to říct, tragédie,“ kroutil hlavou Tomáš Jáchym.

Co první dojmy? Jaká byla třetí bitva o Hanou této sezony?

Jako každé derby s Přerovem. Byl to hokej o osobních soubojích, moc hezkých akcí tam nebylo. Já jsem rád za tři body, protože mám za sebou těžké období a jsem rád, že to nové začalo takto.

V dalším domácím utkání přivítají Jestřábi tým ZlínaZdroj: Deník/VLP Externista

Naskočit poprvé v sezoně zrovna do derby, to nemohlo být jednoduché. Jak jste se cítil?

Trénuji měsíc a půl, ale zápasovou praxi nic nenahradí. V první třetině jsem se hledal. Postupem času to bylo lepší a lepší. Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body, protože to pro fanoušky hodně znamená.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

V první třetině jste měli jít do vedení. Dali jste regulérní gól na 1:0, rozhodčí však těsně před touto situací nepochopitelně přerušil hru. Jak jste situaci viděl?

Jasný gól. Tyhle situace, to se stává skoro v každém kole aspoň v jednom zápase. Já se to nebojím říct. Rozhodčí v této lize, to je tragédie. Metr je v každé třetině jiný a spousta gólů je upísknutá. Myslím si, že by s tím liga mělo něco dělat.

Přitom derby pískali rozhodčí, kteří soudcují i v extralize. Co s tím?

Přesně. Mělo by být video. To by jim taky pomohlo. Některé věci mi hlava nebere. Za mě je to tragédie, málokterý zápas jsem spokojený. A to se snažím být soudný.

V závěru jste za stavu 1:2 dostal dvouminutový trest po výměně názorů s Tomášem Doležalem. Co se tam stalo? Bál jste se, že Přerov vyrovná?

Je to těžké. Něco jsme si vyříkávali, to je v derby normální. Je to vyhecované. Je pro mě ubohé, že když do někoho šťouchnete, dostanete dvě minuty. Hranice by u takových zápasů měly být posunuté někde jinde. Ať se lidé baví a má to emoce.

Dobře to pro vás dopadlo. Vítězství za tři body, vy sám jste si navíc nemohl přát lepší návrat než ten gólový, je to tak?

Určitě. Jsou to věci, které mi do začátku pomůžou. Ať už vítězství, nebo ten gól. Jsem za to strašně rád, že jsem ho dal, protože i když jsem zdravý, tak v sezoně moc góly nedávám.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Bodů ale sbíráte spoustu. A čekaly se od vás i od začátku nového ročníku, jenže přišla nemoc, která vás na dlouho vyřadila ze hry. Co přesně se stalo?

Nemoc se mi začala projevovat v přípravě, během níž jsme absolvovali velkou zátěž. Byl jsem pořád unavený, tak jsem šel na odběr krve. Vím, že jsem to dostal od hmyzu, do toho si ještě sedly další věci, takže to bylo hodně těžké období. Nechci přesně říkat, co mi bylo. S tělem to šlo postupně dolů, nešlo to ovlivnit a totálně mě to semlelo.

Mohl jste se alespoň nějak připravovat?

Měl jsem smůlu. Musel jsem sedět na gauči, nic nedělat a pomalu ani nechodit ven. Jsem rád, že to mám za sebou. Ale jsou i hroší věci, jsem rád, že jsem zpátky. Musím se samozřejmě hlídat, doufám, že to bude lepší a lepší. Teď potřebuji zápasovou praxi.

Taky jste sledoval, jak se dvakrát od semifinále se Vsetínem, kdy jste nastoupil naposledy, mění trenéři.

Tohle pro mě nebyl problém. S klukama i trenéry jsem byl v kontaktu pořád, teď už jsem déle trénoval, takže přehled jsem měl. Viděl jsem každý zápas, v tomto to bylo jednoduché.

Co říkáte na Martina Janečka, který tým převzal nyní po Martinu Štrbovi?

Jance znám, už jsem pod ním hrál, věděl jsem, do čeho jdeme. Myslím, že realizačnímu týmu to šlape. Dělá maximum, je spíš na nás na hráčích, ať posloucháme a vyhráváme.

Cíl před sezonou byl jasný – posunout Prostějov tentokrát až do finále Chance ligy. Vidíte to stejně?

Podle mě slova před sezonou nic neznamenají. Ať máte na papíře tým, jaký chcete, musíte se k tomu dopracovat během sezony. A rozhoduje se až na konci.

Také druhý zápas po návratu pro vás bude atraktivní, přijede šampion minulé sezony ze Zlína.

Čeká nás těžký soupeř doma. Chceme vyhrát pro fanoušky, protože potřebujeme zvednout domácí zápasy.

