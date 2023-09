Zápas pátého kola Chance ligy se Jestřábům prostě a jednoduše nepovedl. Se zlínskými Berany padli před domácími fanoušky vysoko 1:4 a druhou domácí výhru tak zatím nepřidali. O jedinou branku Hanáků v zápase se pak postaral ve 47. minutě extraligou ošlehaný obránce Tomáš Hanousek.

Závěr zápasu mezi prostějovskými Jestřáby a zlínskými Berany | Video: Deník/David Kubatík

„Zápas z naší strany nebyl úplně špatný. Měli jsme v něm spoustu šancí, ve kterých musíme být příště efektivnější. Na druhou stranu hrál ale Zlín velice obětavě a dobře velkou část našich střel blokoval. Je možné, že takhle budou hrát i ostatní týmy. My se na to budeme muset připravit a zvládnout to už příště lépe," říkal po zápase tento 25letý borec.

Ten se v jeho 47. minutě stal během přesilovky jediným hráčem svého celku, který se zapsal do gólových statistik. Jednalo se v jeho případě již o třetí vstřelenou branku a celkový šestý kanadský bod.

„Nebylo na tom vlastně nic moc složitého. Ostříž mě výborně našel na modré, poslal mi tam přihrávku a já jsem jenom zavřel oči a vystřelil. Naštěstí to tam padlo," popisoval skromně.

Tato přesná trefa ale už navždy zůstane ve statistikách jako pouhopouhé snížení na průběžných 1:3, přičemž Ševci na samotném konci utkání střelou do prázdné branky své vítězství ještě o jeden gól vylepšili. Hanousek se ale i přesto stále snaží vidět na tomto střetnutí některá pozitiva. Třeba poznatky o věcech, na kterých bude muset společně se svým týmem do budoucna zapracovat.

„Budeme muset hrát mnohem lépe už od samotného začátku a nepolevovat až do té úplně poslední sekundy. A také samozřejmě proměňovat šance, do kterých se dostaneme," vysvětluje.

FOTO: Jestřábi doma podlehli Zlínu. Příště musíme zlepšit úplně vše, říká kouč

V prostějovském dresu zatím Hanousek odehrál čtyři zápasy a jednu třetinu úvodního nedohraného duelu proti pardubickému béčku. Ve svých 25 letech pro něj ale pobyt na Hané není vrcholem kariéry. Už dříve si totiž tento rodák z Kralup nad Vltavou zahrál za mládežnické výběry švédského Södertäjle či extraligu za Liberec, Karlovy Vary, Zlín či Mladou Boleslav. I tak se zde ale dle svých slov cítí velice dobře.

„Je to tady super. V kabině máme vynikající partu, a to včetně trenérů. I podmínky jsou tady na Chance ligu vysoce nadstandardní. Opravdu zatím nepřišlo nic, na co bych si tady mohl stěžovat," libuje si.

I přes nepříznivý vývoj stadion celých 60 minut burácel díky neúnavnému povzbuzování domácího kotle, na což upozornil i sám hráč. „Fanoušci jsu tady super a moc se mi to líbí. Chodí jich celkem dost a hlavně vždy vytvoří parádní atmosféru. Za to jim nemůžu jinak, než poděkovat. Dále bych je chtěl požádat, aby v takovýchto a klidně i vyšších počtech chodili i nadále. Jsou naším šestým hráčem na ledě a my se je budeme snažit už nezklamat," smekl před příznivci na úplný závěr.

Jestřábi startují Chance ligu a doma se představí do poloviny října v 6 zápasech. Foto: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista