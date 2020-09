A Gago? Ten má (nejspíš) až do konce kalendářního roku utrum. „Jsem týden a dva dny po operaci,“ zmínil ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník. „Mám ortézu, kterou budu mít ještě pár týdnů, a pak mě čeká rehabilitace,“ dodal.

Operace byla bez komplikací?

O žádných nevím, doktor říkal, že dopadla dobře, takže snad bylo všechno v pohodě.

Procházíte si něčím podobným v kariéře poprvé?

Bohužel ne. Je to druhé podobně vážné zranění, takže už s tím zkušenost mám.

Čeho se to týkalo předtím?

Šlo o druhé rameno. Teď to budou od operace dva roky, vyšlo to skoro na den přesně.

Pomůže předchozí zkušenost aspoň psychicky?

Určitě, pomohlo mi to, když jsem byl v nemocnici, nebo těch prvních pár dní po operaci. Už jsem tušil, do čeho jdu, že se třeba celý týden pořádně nevyspím.

Tehdy se vám to stalo taky při zápase?

Taky, ale já už jako děcko měl to druhé rameno vyhozené a časem mi tam něco povolilo, takže jsem potom musel na operaci.

Nyní jste se zranil po pár vteřinách úvodního zápasu s Jihlavou. Povedená příprava, za kterou vás chválil i sportovní manažer Jiří Vykoukal, byla lusknutím prstu v tahu.

Je to tak. Podařilo se mi na sezonu dobře připravit, pak jsem si i na ledě vybojoval v týmu nějakou pozici. I zápasová příprava byla podle mě z mojí strany slušná. A potom se ve 20. vteřině stane tohle… je to těžké na hlavu, ale už jsem se s tím nějak vyrovnal. Všechno se ale událo tak rychle, že jsem vlastně ani neměl pořádně čas nad tím přemýšlet. Toho ale teď budu mít dost (usmívá se ironicky). Musím ale říct, že rodina mě podporuje, v kariéře jsem si navíc už něčím prošel. Musím to vzít tak, jak to je.

Jak k vašemu zranění vlastně přesně došlo?

Byl jsem v útočném pásmu u pravého mantinelu. Měl jsem puk pod nohama a vím, že jsem nebyl úplně zkoordinovaný. Puk jsem chtěl poslat spoluhráčovi za branku. To se povedlo, nějak jsem to zpod noh vymotal a poslal jsem mu to. V ten moment mě soupeř trochu postrčil, nebyl jsem úplně zpevněný a byl jsem asi metr od mantinelu. Padal jsem do míst, kde přechází mantinel v plexisklo, navíc v místě, kde se mantinel točí… Byla to fakt taková nešťastná situace.

Hned jste věděl, že je zle?

Jo… Ležel jsem pak na ledě a v podstatě jsem necítil ruku, když to tak řeknu.

Na utkání chyběl lékař, což majitele prostějovského klubu Jaroslava Luňáka rozpálilo doběla. Říkal, že jste byl ošetřen až hodinu po utkání. Jihlava se bránila tím, že tomu bylo už na stadionu. Můžete to tedy upřesnit?

Bylo to tak, jak se k tomu vyjádřil náš klub. To, jak se k tomu vyjádřila Jihlava, je prostě nepravda. A docela mě zaráží, že kompetentní lidé se k tomu nějak nehlásí a neuznají chybu. Pravda je taková, že do nemocnice jsem se dostal za nějakou půlhodinu a na stadionu mě nikdo neošetřil. Za nějakou dobu přišel do šatny řidič od sanitky, do které mi potom pomohl. Ale to je tak všechno. Druhá věc je, že v nemocnici o nás nikdo nevěděl, takže jsem čekal, než půjdu na rentgen. Než došlo k rentgenu, nechtěl na mě raději nikdo sáhnout, kdybych tam náhodou měl něco zlomeného, což chápu. Každopádně je pravda, že minimálně hodinu – možná i víc – jsem to rameno měl venku.

Takže od Jihlavy bylo to vyjádření až troufalé?

Moc jsem si to nechtěl číst, ale i tak se to ke mně dostalo. Ale prostě to, co Jihlava napsala na web, není pravda. Za to bych dal ruku do ohně, klidně obě dvě. Kdyby tam ten doktor byl, tak by mi tu ruku třeba aspoň zafixoval. Tak mě ale doktor viděl až po hodině v nemocnici.

Sám jste měl problémů dost, takže ani nebyl čas tu „kauzu“ potom vnímat?

Ani ne tak čas, jako spíš chuť. Ale viděl jsem, jak se k tomu vyjadřoval nějaký doktor, že se to dá na čtyři týdny do ortézy a po dalších dvou už můžete hrát… tak se to dělá možná běžně, ale ne u sportovce. To takhle nejde. Když mě potom viděl pan Holibka, který mě operoval, tak hned – ještě předtím, než viděl, co tam všechno je, nebo není – navrhoval operaci. I směrem do budoucna, aby se to celé zpevnilo.

Víte odhadem, kdy byste mohl začít s rehabilitací?

Pět až šest týdnů to budu mít v ortéze, takže až tak v listopadu začnu rehabilitovat. Možná konec října.

A zápasy?

Vypadá to tak, že do konce kalendářního roku budu mimo. Těžko říct, jestli ten scénář bude mírnější. Mám kontroly po týdnu, po dvou. Je daná doba, kdy musím mít ortézu, aby to všechno dobře srostlo. Jediná možnost asi je, kdyby šla nad očekávání dobře rehabilitace. Ale asi ani to nejde nějak extra urychlit, ani směrem do budoucna asi nemá cenu to kvůli jednomu nebo dvěma zápasům nějak lámat přes koleno.

Dá se v momentální situaci alespoň trochu udržovat fyzička?

Zatím ještě ne, je to docela citlivé i při chůzi, ale počítám, že za týden nebo za dva bych mohl už chodit na nějaké procházky. Na kolo asi ještě ne, doma možná dřepy, ale nejspíš nic velkého.