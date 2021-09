To tedy rozhodně jsou. Prvním z nich bude nováčkovský kemp v Columbusu, který rozhodne o dalších krocích osmnáctiletého beka za velkou louží.

Stando, naposledy za sebou máte turnaj dvacítky v Hodoníně, kde se tým ukázal v dobrém světle. Jak hodnotíte jeho sílu?

Zatím to vypadá dobře, ale uvidí se až na mistrovství světa. Teď je ještě brzo na to něco hodnotit. Všichni tam jedeme s tím, že jedeme udělat úspěch. Nikdo nepojede s tím, že chce mít deset kanadských bodů nebo vyhrát krále střelců. My nechceme dobré umístění, chceme po nějaké době medaili. Bude to pro nás sakra těžké, ale myslím, že když budeme hrát to, co umíme a to, co máme, tak to není nereálné.

Trenéři byli rádi, že jste se Turnaje čtyř zemí zúčastníte i vy, hráči s angažmá v zámoří. Bylo to před odletem příjemné zpestření?

Někteří kluci, kteří letí do zámoří, ještě neznají přesný termín, kdy tam zamíří. Ani já ho ještě nevím. Uvidíme, kdy to bude. Pro nás všechny, co odlétají, je super zahrát si ještě doma před lidmi a za národní tým. Je to pro nás vlastně poslední akce před mistrovstvím. Pak už s klukama nebudeme mít žádný kemp. Bylo to pro nás opravdu takové zpestření.

Chystáte nějakou rozlučku s Českem a Přerovem?

To úplně nevím, nic jsem neplánoval. Možná rodině řeknu, že si dáme nějaké rozlučkové posezení, ale to je tak všechno (usmívá se). Stejně se ještě vrátím.

Kdy tedy přibližně letíte? A jaké máte nejbližší plány?

Přibližně to bude během prvních dvou týdnů v září. Do té doby budu ještě asi trénovat v Brně. Až tam přiletím, tak nejspíš s Martinem Ryšavým společně poletíme do Columbusu. Od kempu se pak ukáže, co bude následovat. Jestli půjdu do Reginy, nebo jestli zůstanu nahoře v AHL. Záleží, jak se předvedeme na nováčkovském kempu.

Co od kempu v Columbusu s kamarádem z Přerova Martinem Ryšavým očekáváte? Jak se těšíte?

Těším se moc. Bude to zase něco nového. Dá se říct, že se tam jdeme zlepšit hokejově i v jazyku. Skoro všude se teď mluví anglicky a ten jazyk je taky potřeba. Jsem navíc rád, že tam můžu jet s kamarádem, se kterým jsem vyrůstal.

Nedávno jste podepsal v týmu Regina Pats, který působí v juniorské WHL. Jak probíhala jednání?

Přes sezonu i po sezoně jsme mívali nějaká interview. Bavili jsme se, co a jak. Jak skončila sezona, tak jsem přemýšlel, co bude dál. Tým v Brně je teď celkem silný. Myslím, že v zámoří, ať už v juniorce, nebo v AHL, budu víc na očích. Je tam menší hřiště, připraví mě to na zámořský hokej. A taky ta angličtina.

Byl byste osmnáctým Čechem, který oblékne dres Reginy. Zjišťoval jste u někoho z předchůdců informace?

Jediný Čech, co vím, že tam působil, je Libor Hájek, se kterým teď trénuji v Brně. Jinak jsem se úplně nedíval. Bavili jsme se a říkal, že je to super organizace, že tam jsou skvělí lidé, takže se na to moc těším.

Češi se starty v Regina Pats: Karel Mošovský (198), Filip Novák (190), Matěj Trojovský (148), Rudolf Červený (121), Dominik Volek (74), Ivo Kratěna (72), Petr Dvořák (69), Petr Kalus (66), Radek Duda (65), Jan Zapletal (55), Robin Kovář (40), Libor Hájek (29), Jan Cikhart (24), Jan Vasilev (23), Kamil Vávra (20), Michal Poletín (8), Pavel Beránek (1) Zdroj: Eliteprospects.com

Zahrát byste si v Regině mohl s kanadským supertalentem Connorem Bedardem. To by asi byla skvělá škola, ne?

To by byla pecka. Je považován za generační talent, ale má to ještě před sebou. Stejně jako my. Uvidíme, kam to dotáhne. Samozřejmě by pro mě byla paráda, kdybych tam s ním hrál. Jsou tam i další draftovaní kluci, byl bych moc rád, kdybych tam s nimi byl a užíval si to, jak to jen půjde.

A co na kempu v Columbusu? Na koho se nejvíc těšíte?

Těším se, dá se říct, na všechny. Až se se všemi seznámím, poznám atmosféru. Těším se na program i na lidi kolem.

Poslední otázka. Jak to dopadlo s vaším řidičákem?

(směje se) Řidičák mi o jeden bod utekl. Je to ale jenom řidičák, jsou důležitější věci. Jestli to nedodělám teď, tak to zkusím v Americe.