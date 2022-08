„I to ke sportu patří, někdy se to může stát. Bylo důležité, že nás to nepoložilo, naopak jsme se ještě více semkli,“ řekl Suchánek pro Hokej.cz.

Další kritické momenty prožíval během pětiminutové přesilovky Američanů. Zapříčinil mu je svým faulem kamarád a další přerovský rodák a odchovanec Stanislav Svozil. Suchánek během náporu Spojených států inkasoval pouze jednou.

„Po zápase mi Standa děkoval. Trochu jsem ho poškádlil a řekl mu, že to chtěl udělat zajímavější. Oslabení jsme každopádně ubránili parádně,“ měl Suchánek jasno.

Glosa: Čaroděj "Suchoš" si v Kanadě dělá jméno

Češi po výhře 4:2 postoupili do pátečního semifinále (22.00). A hráč utkání? Stejně jako proti Kanadě Tomáš Suchánek. Přestože tentokrát kryl „jen“ 28 střel.

„Všichni hráli neuvěřitelně. Kluci od začátku blokovali střely a dělali to, co měli. Podle mě se můžeme radovat z toho, jaký kolektivní výkon jsme předvedli,“ řekl Tomáš Suchánek.

Do sbírky mu tak přibyla další pomalovaná hokejka za skvělý individuální výkon. Tu první dostala do vitríny maminka. „Možná tu dalším dám babičce, ať má taky něco na památku,“ usmál se gólman Tri-City Americans.

Symbolicky právě hvězdné Američany Češi ve čtvrtfinále skolili, v semifinále je čeká Kanada. Že by malé Nagano?

„Ještě, než začalo utkání, tak jsem cítil, že se může stát něco speciálního. A ono se stalo,“ uvědomuje si Suchánek.

Nyní už může pomalu oprášit svých 52 zákroků z předešlého klání s javorovými listy.

„Rozhodně to bude ještě těžší zápas, navíc před domácím publikem. Každý ze sebe musí vydat maximum jako v utkání s USA. Stačí jedno vítězství a máme medaili. To je to jediné, co nás zajímá,“ uzavřel 19letý brankář.