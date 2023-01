Hanáci začali na ledě lídra skvěle a už po čtyřech a půl minutách otevřel skóre Jan Slanina. Ve třinácté minuě však musel na trestnou lavici za faul na Roba Matouš Venkrbec a už po pouhých pěti sekundách využil nabídnutou přesilovku Pavel Klhůfek. Po několika neúspěšných pokusech na obou stranách se tak šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1.

Ten pak na světelné tabuli vydržel až přes polovinu zápasu. Potom se už ale v rozmezí 32. a 34. minuty pohnul zásluhou Davida Vítka a Jana Štefky na stranu domácího favorita. Rázem tak byl stav 3:1 a akcie Jestřábů v tomto zápase začaly velice rychle klesat.

Potvrzená posila pro Prostějov. Z Mladé Boleslavi přichází Rolinek

Dvoubrankové vedení Valachů se poté dlouho neměnilo a jediné, co tak činilo, byl stále ubíhající čas. A to navzdory dvěma velkým šancím na obou stranách z holí domácího Roba a hostujícího Ostřížka. Tři a půl minuty před třetí sirénou to prostějovská střídačka zkusila bez brankáře, což ale přineslo jen čtvrtý vsetínský gól. O ten se postaral Riku Sihvonen. Výsledkem 4:1 nakonec zápas i skončil.

„Byli jsme velmi slabí na vhazování a rozhodly speciální formace, kdy domácí dokázali vstřelit gól z přesilovky. Máme dost hráčů, kteří dokáží dát za sezónu deset až patnáct gólů, ale musí to v sobě najít, aby vystřelili pohotověji a šli dřív clonit před brankářem," uzavřel Aleš Totter.

Prostějovští hokejisté tak s 57 body zůstali čtvrtí, zatímco Vsetínští se kvůli zaváhání Poruby osamostatnili na čele prvoligové tabulky.

VHK Robe Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Klhůfek (Jenáček, Lichanec), 31. Vítek (Lichanec, Klímek), 33. Štefka (Hořanský, Bláha), 56. Sihvonen (Klhůfek) - 4. Slanina (Venkrbec). Rozhodčí: Petružálek, Květoň – Polák, Hnát. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 2091.

Vsetín: Žukov – Smetana, Říha, Němec, Jenáček, Voženílek, Ondračka – Jenyš, Berzinš, Rob – Sihvonen, Klhůfek, Berger – Hořanský, Štefka, Bláha – Klímek, Lichanec, Vítek. Trenér: Jiří Weintritt.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Kubeš, Staněk, Pěnčík, Bartko, Poledna, Hamšík – Jiránek, Vlach, Illéš – Burian, Ostřížek, Veselý – Slanina, Hašek, Jansa – Jandus, Venkrbec, Maruna. Trenér: Aleš Totter.