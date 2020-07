V minulosti si zahrál za Přerov a taky za Olomouc. Hanáckou „sbírku“ nyní 25letý hokejový útočník Petr Mrázek rozšíří o Prostějov, kam se stěhuje po třech sezonách strávených ve Znojmě. „Když jsem byl v Brně, tak se to více méně rozhodovalo přes klub, kam půjdu. Až teď to byla moje volba, mohl jsem se sám rozhodnout, kde budu,“ zmiňuje odchovanec Komety.

Za přerovské Zubry nastoupil k 22 zápasům v sezoně 2015/16, zaznamenal v nich solidních 13 bodů. Za Olomouc si o rok později střihl 18 extraligových utkání, tehdy zapsal gól a asistenci v duelech play-out.

„Na všechny ty kluby každopádně vzpomínám v dobrém, znám se se spousty kluků,“ říká muž, který nosí stejné jméno jako známější brankář Caroliny Hurricanes.

Kde bude Znojmo? Mrázka to netížilo

Někteří hráči Znojma museli být v nedávných týdnech jako na trní. Bude se hrát dál na jihu Moravy mezinárodní EBEL, nebo druhá liga? To šlo ale mimo Mrázka.

„Mně novou smlouvu ve Znojmě nenabídli, takže jsem to měl jednodušší. To bylo ještě v době, kdy jsme nikdo z nás nevěděli, že se v EBEL pokračovat nebude. Já už jsem se tedy dlouho dopředu díval po jiném angažmá a Prostějov se mi ozval prakticky hned. Už jsem se potom bavil jen s ním,“ uvádí.

Za znojemské Orly odehrál v mezinárodní EBEL dohromady 109 střetnutí, v minulém ročníku však jen 22. „Ke konci sezony jsem byl zranění,“ vysvětluje.

V oněch 22 duelech si připsal 13 bodů (4+9), v sezonách předtím nastřádal 21, potažmo 22 bodů. I díky tomu ho měl sportovní manažer Prostějova pořád v hledáčku. „S panem Vykoukalem už jsem byl ve spojení v minulosti, vždycky nám to ale nějak nevyšlo,“ poodkrývá.

„To bylo to asi největší plus, co u mě převážilo. Nezavolal mi poprvé, ale už jsem věděl, že o mě měl zájem už v dřívější době,“ těší forvarda, jehož příchod společně s dalšími spoluhráči ze Znojma Davidem Bartošem a Michalem Gagem potvrdili Jestřábi 19. června. I z toho má radost.

S Bartošem hrál dva a půl roku v lajně

„Myslím si, že největší plus to bude na ledě. S Davidem jsem dva a půl roku nastupoval v lajně, což si myslím, že nám může hodně pomoct. David je výborný centr,“ vychvaluje parťáka, který je znojemským odchovancem a posledních 12 let nehrál nikde jinde.

Vzájemně s oběma příchozími kolegy ale přesun do Prostějova nijak nekonzultovali. „Každý to řešil sám, až vyšlo najevo, že jsme tam všichni podepsali, tak jsme to samozřejmě probírali,“ pokyvuje.

EBEL? Hlavně o rychlosti a bruslení

V mezinárodní soutěži poznal Mrázek trochu jiný styl hokeje. „Rychlejší soutěž jsem asi ještě nezažil,“ zdůrazňuje.

„Myslím si, že ta soutěž je super pro mladší kluky. Je to hodně rychlé, bruslí se nahoru, dolů. Oproti extralize nebo první lize, kde je víc systému a člověk se nemůže jen bezhlavě honit za pukem, se tam tolik nekouká na taktiku,“ komentuje rozdíly mezi ligami. „Když jsem tam přišel, tak nějakých prvních deset zápasů pro mě bylo hodně ostrých. Člověk si musel zvyknout na to tempo, byl jsem hodně vyřízený,“ usmívá se.

Bude teď pro něj návrat na česká kluziště velkou změnou? „To ještě nevím, to se asi ještě uvidí, ale myslím si, že by to zase až taková změna být neměla. Navíc už jsem přece jenom trošku starší, tak doufám, že by to mělo jít vidět,“ věří.

Poprvé individuální suchá příprava

Možná i proto, že se cítí fyzicky velmi dobře. Pod vedením kondičního kouče Jaroslava Kratiny z Brna podstoupil poprvé v kariéře individuální suchou letní přípravu. „A musím říct, že po tréninkové stránce to byly dva nejlepší měsíce,“ pochvaluje si.

Trénoval sice individuálně, ale ne až tak sám. Po jeho boku dřeli například Martin Dočekal z Vítkovic nebo olomoucká dvojice Vilém Burian & Tomáš Dujsík. „S trenérem spolupracuju dlouhodobě. Když mám volno a něco potřebuju, tak k němu jedu. Takhle to mají i kluci jako Dujsa a ostatní, takže jsme se tam teďka potkávali,“ konstatuje.

V čem tkví hlavního výhoda oproti hromadné týmové přípravě?

„Děláme každým sám, co potřebujeme. Kdo má nějaký problém, tak se vymyslí něco jiného. Když se trénuje v počtu třiceti lidí, tak se nemůže dělat nic moc speciálního. Já jsem měl navíc na konci sezony zranění, kvůli kterým jsem dělal různá cvičení,“ vysvětluje.

„Můžu to hodnotit jenom pozitivně, jsem rád, že jsme tam s klukama byli,“ doplňuje jedním dechem.

Doufá, že litry potu přetaví v úspěch, až nazuje brusle a do ruky vezme hokejku. Proto ani nechce zbytečně předbíhat v otázce síly celého – téměř nově postaveného – prostějovského mužstva.

„Uvidíme, jak to bude na ledě. Zatím jsme spolu měli týden na suchu, jsme mladý tým. Snad to bude klapat a budeme mít dobrou partu. Od toho se to všechno odvíjí,“ je si vědoma jedna z patnácti posil jestřábího hejna.

„Každý hokejista chce vyhrávat každý zápas a u nás to nebude výjimka. Na co to na konci sezony bude stačit, to se uvidí. Potom si vyhodnotíme, jestli to byl úspěch, nebo neúspěch,“ uzavírá.