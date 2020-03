První březnový víkend tleskali Divíškovi fanoušci na rozlučkovému zápase se sezonou, ale i s kariérou. Útočník Jestřábů se loučil vítězným zápasem s Ústím nad Labem.

Přesto, že Prostějov nesplnil předsezonní cíl, rozlučka s „Divochem“ proběhla na výbornou.

Nyní ale dojem z posledního angažmá Divíškovi zkazila výpověď ze strany LHK Jestřábi Prostějov. Přišla mu poštou, bez varování.

„Je to samozřejmě nepříjemné. Doufám, že mi ještě aspoň majitel zavolá a napřímo mi k tomu něco řekne. Celková situace ve státě a ve světě je nepříjemná, nevím, jestli k těmhle krokům vedou majitele opravdu tyto důvody. Nepátral jsem po tom, jen jsem čekal, co bude,“ citoval Divíška iSport.cz. Článek najdete zde.

Výpoveď i pro dalších pět hokejistů

Kromě něj byla předčasně ukončena smlouva údajně dalším pěti hokejistům. Tyto praktiky se ovšem v době koronavirové epidemie dějí i v jiných klubech. „Jsou na to samozřejmě dva pohledy. Jako hráč s tím nesouhlasím a nelíbí se mi to. Klub by měl mít sezonu zajištěnou. Na druhou stranu tomu ale rozumím, s touhle situací nikdo nepočítal a někde se holt šetřit musí. To se nedá nic dělat. V téhle době mě osobně vůbec nenapadlo řešit nějaké peníze, proto se tím dál zřejmě zabývat nebudu. Myslím ale, že k tomuto kroku sáhne velká většina klubů. Jen mi vadí, že to nemá žádnou kulturu, to podání,“ dodal k aktuální situaci Divíšek v rozhovoru pro Sport.