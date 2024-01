Očekávaný souboj dvou špičkových mužstev Chance ligy je tady. V sobotu se na Hané odehraje hokejová bitva mezi prostějovskými Jestřáby a ostravskou Porubou. Svěřenci trenéra Martina Janečka touží po třetím sezonním skalpu lídra soutěže.

Nástup LHK Jestřábi Prostějov, Chance liga 2023/2024 | Video: David Kubatík

"Poslední naše vystoupení v Třebíči musíme hodit za hlavu a navázat na naše předchozí dobré výkony mezi a po svátcích. Díky nim jsme se dostali na třetí příčku a chceme ji udržet," sdělil Deníku před Porubou kouč Jestřábů Martin Janeček.

Souboj o sebevědomí před vyřazovacími boji

"Přestože je ještě play off daleko, vnímáme utkání s Porubou jako přípravu na něj. Jde o konfrontaci dvou špičkových mužstev a výhra se vždy počítá a zvedá sebevědomí," má jasno trenér s tím, že by bylo dobré navázat na předchozí výsledky. "Tak jako se nám dlouhodobě daří s Porubou, se nám naopak nedaří s Třebíčí. Bylo by tedy fajn, kdyby to pokračovalo," usmívá se.

Bravo! Jestřábi zdolali suverénního porubského lídra i na jeho ledě

Zranění řádí v defenzivě. "Chybět nám budou dlouhodobě zraněný Petr Šidlík a Martin Pěnčík. Ten už se ale zapojil do tréninku a půjde se rozehrát do Šumperku. Nově se na marodku přidal Petr Krejčí, jeho zranění ale není vážnějšího rázu a brzy se dá pořádku," přiblížil zdravotní stav mužstva Janeček.

Do brankoviště se vrací Marek Štipčák

"Po dvou zápasech, kdy chytal Jarda Pavelka, se proti Porubě postaví Marek Štipčák," prozradil hlavní kouč.

Staronová posila do útoku místo Pituleho

"Roman Vlach je zkušeným hráčem, je ošlehaný velkými zápasy. Navíc v loňské sezoně odvel v Prostějově skvělou práci. V kádru nahrazuje Tomáše Pituleho," poznamenal k nové tváři kormidelník Jestřábů.

Do jestřábího hnízda se vrací útočník Roman Vlach

Poruba je komplexním týmem. Platit by na ni mohla ofenziva. "Jedná se silného soupeře po všech stránkách. Mají dva výborné golmany a celkově jsou velmi dobří směrem dopředu. Jmenoval bych třeba útočníky Střondalu, Šoustala nebo Berishu a skvělé konstruktivní beky Douderu, Lemckeho nebo Klimíčka. Musíme tu jejich útočnou sílu eliminovat, a porazit je jejich vlastními zbraněmi," má jasno Janeček.

Utkání mezi LHK Jestřábi Prostějov a HC RT Torax Poruba 2011 se hraje v sobotu 13. ledna od 17 hodin na prostějovském zimáku.

Hokejisté Prostějova se utkají v dalším domácím zápase Chance ligy s Porubou. Zdroj: LHK Jestřábi ProstějovZdroj: Deník/VLP Externista