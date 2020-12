Po téměř dvouměsíční pauze nastoupili prostějovští hokejisté k dalšímu zápasu Chance ligy, bohužel však dle nařízení vlády před prázdnými tribunami. Pro diváky velká škoda. K vidění byl totiž atraktivní zápas ve vysokém tempu, ve kterém se nakonec radovalo Kladno po výhře 5:4 v prodloužení.

Dominik Hrníčko | Foto: Deník/Jan Pořízek

Svěřenci trenéra Jiřího Šejby měli nástup do zápasu jako hrom. Během prvních patnácti minut se dostali do tříbrankového vedení zásluhou Petra Mrázka, Tomáše Janduse a Daniela Vachutky a vypadalo to, že kladenští favorité nejsou úplně ve formě.