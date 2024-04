V sobotu 20. dubna se na prostějovském zimním stadionu odehrál první ročník Memoriálu Davida Krejčího. Akce se uskutečnila na počest bývalého 35letého amatérkého hokejisty celku HC Stars Prostějov, který na začátku tohoto roku zkolaboval po zápase v Litovli a zemřel. Kromě celku Stars Prostějov se turnaje zúčastnily i další tři týmy - HC Béci Prostějov, HC 61 Olomouc a HC Warriors Olomouc.

Memoriál Davida Krejčího 2024 | Video: Deník/David Kubatík

„Tuto akci jsme zorganizovali na počest našeho kamaráda, který náš tým vedl a bohužel tragicky zemřel. Pozvali jsme na ni mužstva, za která hrával," řekl k celé akci Radek Zatloukal, obránce Prostějovských hvězd a dodal: „Oslovili jsme i nějaké sponzory, díky nimž vybereme pro jeho rodinu finanční částku. Už dříve jsme ale mezi sebou a v Přerově, kde také hrával, dělali sbírku, ve které se vybralo okolo 200 tisíc korun." Dále pak ještě informoval, že tento turnaj rozhodně nezůstane ojedinělý a bude se pořádat každoročně jako taková tradice ke konci sezony.

Výsledek zde nebyl ani v nejmenším tím nejdůležitějším, na čemž se všichni jednoznačně shodli. „Kdyby se tato akce pořádat nemusela, bylo by to asi lepší. Organizačně je ale zvládnutá skvěle a hlavně se na ní všichni sejdeme a zahrajeme si hokej," uvedl Denis Knedla z celku olomouckých Warriors, který následně přidal i jednu historku z doby zhruba před třemi roky, kdy Davida Krejčího poprvé poznal.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Jednou z prvních věcí, kterou mi řekl, bylo ‚Prosím tě, tu hokejku zlom a příště tu už nechoď,' rozesmál se a dodal, že těch pěkných společných vzpomínek byla za tu dobu celá řada.

Svou vzpomínku na zesnulého hokejistu, ale zároveň i fotbalového gólmana, přidal i vedoucí týmu olomouckých HC 61 Petr Hladký. „Pamatuji si, když jsme společně vyhráli titul, ke kterému David přispěl opravdu hodně. Byl to totiž nejen skvělý týmový hráč, ale hlavně přirozený lídr. Když se nedařilo, dokázal tu kabinu nabudit. To nedokáže jen tak někdo, to musíte mít v sobě," poznamenal.

Na závěr své řeči také pochválil organizátory za skvěle odvedenou práci a ještě jednou zdůraznil, že zde v žádném případě nejde o výsledek, ale o vybrání co nejvíce peněz ppro Krejčího rodinu a také o vzpomínku na něj.