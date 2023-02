„Kredit Jihlavy je dobrý, měla špatnou sérii, ale hrála možná nejvíc oslabení v celé soutěži. Ale je v každém zápase velice nepříjemná a my jsme tu museli podat maximálně obětavý a soudržný výkon až do konce," uznal prostějovský kouč Aleš Totter na začátku svého hodnocení i sílu soupeře.

Hanáci začali v jihlavském azylu lépe a už v sedmé minutě je do vedení posunul svou přesnou trefou Aleš Poledna. Do konce úvodní dvacetiminutovky si pak vypracovali další velkou hromadu šancí, ale jak Ostřížek, Jáchym tak ani Valenta neuspěli.

Po dvou a půl minutách prostředního dějství pak domácí vojáci využili přesilovku, jmenovitě úspěšný reprezentant do dvaceti let Matouš Menšík, a bylo srovnáno. Ovšem jen na šest minut. Potom se totiž do puku opřel Jan Bartko a vrátil Jestřábům vedení. To pak za dalších pět minut zdvojnásobil Tomáš Valenta a do kabin se šlo za stavu 1:3.

Ve třetí části pak padly tři branky během minut a třičtvrtě. Za Jihlavu snížil Josef Skořepa, Čtvrtý gól Prostějova vstřelil znovu Poledna a na 3:4 snížil Tomáš Chlubna. Závěr ale patřil hostům. Dvě minuty před třetí sirénou trefil prázdnou branku Tomáš Jandus a osm sekund před jejím zazněním i Martin Pěnčík.

„Rozhodl výborný výkon našeho gólmana a také to, že jsme měli trochu zkušenější hráče, kteří v pravý moment ty důležité góly prostě dali. V závěru to bylo o štěstí, 50 na 50, odrazilo se to ale na naše hokejky, dali jsme dva góly do prázdné. Klidně to mohlo skončit remízou, mohli jsme tu ztratit body. Dobrá prověrka pro naše hráče před koncem sezony," uzavřel Aleš Totter.

Prostějovští tak výhrou 6:3 napravili minulé domácí zaváhání s béčkem Pardubic a upevnili si své postavení na čtvrtém místě. Na třetí Porubu už navíc ztrácejí jen dva body.

HC Dukla Jihlava - LHK Jestřábi Prostějov 3:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 23. Menšík (Miškář, Karabáček), 47. Skořepa (Havránek), 48. Chlubna (Cachnín, Miškář) – 7. Poledna (Jandus, Jáchym), 29. Bartko (Illéš, Ostřížek), 34. Valenta (Ostřížek), 47. Poledna (Hašek, Burian), 58. Jandus, 60. Pěnčík (Hašek). Rozhodčí: Hucl, Květoň - Jindra, Maňák. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 455.

Jihlava: Beran – Dundáček, Haman, Kolář, Vala, Bilčík, Kachyňa, Chvátal – Havránek, Skořepa, Handl – Harkabus, Menšík, Karabáček – Meluzin, Miškář, Chlubna – Cachnín, Juda, Tecl. Trenér: Viktor Ujčík.

Prostějov: Pavelka – Bartko, Valenta, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Jandus – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Veselý, Vlach, Illéš – Maruna. Trenér: Aleš Totter.