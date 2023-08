Hokejisté Prostějova to zvládli. Ve svém třetím vystoupení na ostravském RT TORAX Cupu se v přímém souboji o konečné vítězství střetli s domácí Porubou a ještě deset minut před koncem byl stav vyrovnaný 2:2. Potom se ale těsně po skončení přesilovky prosadil Marek Račuk a po ubráněném konci se mohli začít radovat.

RT TORAX Cup: Poruba - Jestřábi Prostějov (18.8.2023) | Foto: Lukáš Bajgar/hcporuba.cz

Na začátku sice Jestřábi nevyužili přesilovku po vyloučení Šedivého, chvíli po jeho návratu už ale mohli slavit díky přesnému blafáku Davida Ostřížka. Následně si Jestřábi vyzkoušeli i oslabení, ze kteréo však vyvázli bez újmy a už v šestnácté minutě se mohli radovat znovu. O to se postaral Jiří Fronk. Stav 0:2 pak vydržel až do zaznění úvodní sirény.

„V první třetině jsme byli v pohybu, silní na kotouči a diktovali jsme tempo hry, po zásluze jsme byli odměněni i gólově. Chyběl nám zabijácký instinkt v tom odskočit na 3:0 nebo 4:0," říkal po zápase asistent prostějovského lodivoda Lukáš Majer.

Do zaznění úvodní sirény sice dvoubrankový náskok Hanáků vydržel, poloviny zápasu se už však nedožil. O to se postarali ve 25. minutě v přesilovce Ondrej Šedivý a ve 29. minutě Lukáš Doudera. Od té doby byla Poruba aktivnějším týmem a vytvořila si několik zajímavých šancí. Ani jednu z nich však nevyužila, a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu.

Ve 45. minutě měli porubští obrovskou příležitost na otočení skóre. Puk však pouze několikrát poskočil po brankové čáře, za ní si ale cestu nenašel. Oba celky pak nevyužily svou početní převahu, v případě Prostějovských však měla přesilovka i tak šťastný konec. Pouhých pět sekund po návratu vyloučeného Berishy se totiž trefil Marek Račuk. Posledních sedm minut utkání už pak Štrbovi svěřenci uhájili a mohli tak zvednout nad hlavu RT TORAX Cup.

Klenovický Pytela: Hráče máme dobré, rozhodne přístup. Nyní chci pokořit maraton

„Poruba od 2.třetiny přidala na agresivitě a pohybu, čímž si vynutila přesilovky a přirozeně i herní převahu. Díky odhodlanosti a vůli utkání vyhrát jsme závěr zlomili na naši stranu, ale Poruba ukázala, že složila skvělé mužstvo a pokud máme proti takovému týmu uspět i v soutěži, musíme mít lepší disciplínu a držet tempo naší hry po všechny třetiny," uzavřel Lukáš Majer své zápasové hodnocení.

„Blahopřeji našemu týmu k trofeji na turnaji, každý kdo jde do turnaje, tak jej chce vyhrát a my si vážíme toho, že jsme našli cestu, jak pohár získat," dodal pak ještě na úplný závěr.

Nyní si dají Jestřábi jedenáctidenní zápasovou pauzu, po které na svém vlastním ledě přivítají mužstvo Frýdku-Místku.

HC RT TORAX Poruba 2011 - LHK Jestřábi Prostějov 0:2, 2:0, 0:1

Branky a nahrávky: 9. Ostřížek (Burian), 16. Fronk, 25. Šedivý (Berisha, Střondala), 29. Doudera (Tvrdoň, Klimíček), 53. Račuk (Illéš, Ostřížek).

Poruba: Dolejš – Doudera, Hlaváč, Klimíček, Voráček, Gutwald, Vehovský, Lemcke, Adamec – Mrázek, Šoustal, Tvrdoň, Šedivý, Střondala, Razgals, Brodek, Vachovec, Klímek, Berisha, Gřeš. Trenér: Jiří Režnar.

Prostějov: Štipčák – Šidlík, Hanousek, Poledna, Drtil, Kloz, Krejčí, Kubíček – Burian, Ostřížek, Doležal – Jiránek, Jáchym, Fronk – Slanina, Račuk, Illéš – Maruna, Hašek, Antoníček. Trenér: Martin Štrba.