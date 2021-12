Do maximální povolené kapacity zaplněný přerovský zimní stadion ještě před utkáním skandoval jméno Jiřího Goiše. Oblíbenec fanoušků se vrátil z druholigového Valašského Meziříčí a naskočil ve třetí formaci.

Atmosféra byla ve středu večer po dlouhé době elektrizující. K fantastickému startu Přerova zavelel útočník Jan Svoboda. Nejprve při brejku skvěle našel jmenovce Süsse, poté propálil Bláhu v prostějovské kleci.

„To je naše MEO,“ neslo se stadionem už v 6. minutě. Domácí totiž po další trefě Tomáše Doležala vedli už 3:0 a diváci si žádali desítku. To se ale pletli.

Jestřábi hned vzápětí snížili Jáchymem na 3:1 a od té doby začali přebírat otěže zápasu do svých rukou a nebýt gólmana Klimeše, mohlo být honem rychle srovnáno.

„Když jsme z přerovského kotle slyšeli, že chtějí 10:0, všichni si spíš mysleli, že to skončí třeba 8:1. Řekli jsme si, že systémově je vše v pořádku, ať jen neprohráváme souboje. A gól na 3:1 nám strašně pomohl,“ měl jasno Aleš Totter.

„Kdyby se nám za stavu 3:0 podařilo hru trošku uklidnit a udržet vedení, soupeř by to měl hodně těžší. Tam byl problém,“ uznal hlavní kouč Zubrů Robert Svoboda.

Velký obrat

Snížit na 2:3 se hostům podařilo v 11. minutě, když využil přesilovku Švec. Na začátku druhé třetiny už se Prostějov radoval ze srovnání, sudí ale gól neuznal pro postavení útočícího hráče v brankovišti.

Symbolicky po další sporné situaci přeci jen bylo vyrovnáno. Klimeš reklamoval zásah vysokou holí, video ale v Chance lize chybí – 3:3.

Jestřábi aktivně vlétli i do třetí dvacetiminutovky a výsledkem byl velký obrat. Útočná hvězda Prostějova Petr Mrázek v souboji jeden na jednoho vymotala Kubeše a bylo to 3:4. Ve vlastním oslabení pak Zubrům ujeli Jelínek s Novákem a druhý jmenovaný zavěsil.

Na 4:5 snížil kdo jiný než navrátilec Goiš, vyrovnat už se ale Přerovanům přes veškerou snahu i power play nepodařilo. Do prázdné klece ještě upravil konečné skóre Petr Mrázek.

„Soupeř byl produktivnější v zakončení. My jsme si taky vytvořili spoustu příležitostí a myslím si, že utkání by slušel remízový výsledek. Na čem musíme určitě zapracovat, jsou přesilovky. Tam nám ten jeden gól chyběl,“ hodnotil Robert Svoboda.

„Mančaft musím pochválit za předvedený výkon. Nevzdali jsme to do poslední chvíle. Sice nás mrzí, že nebodujeme, ale je to čestná porážka, výkon to byl dobrý,“ uzavřel.

Zaťovič s hokejem málem skončil: Žil jsem na ubytovně jako Ukrajinec

HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 4:6 (3:2, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 3. Süss (Jan Svoboda, Kubeš), 5. Jan Svoboda (Herman, Süss), 6. Doležal (Ševčík, Dvořák), 51. Goiš (Dvořák) – 7. T. Jáchym (Beránek, Havlík), 11. Švec (Martin Novák, Kloz), 32. Husák (Kloz, Rudovský), 43. Mrázek (Švec, Husák), 47. Martin Novák (Jelínek, Babka), 60. Mrázek (Babka, Kloz). Rozhodčí: Jaroš, Petružálek – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000.

Přerov: Klimeš – Hrabal, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík – Herman, Süss, Jan Svoboda – Doležal, Král, Matěj Novák – Goiš, Dvořák, M. Svoboda – Sloboda, Indrák, Sebera. Trenér: Robert Svoboda.

Prostějov: Bláha – Klimíček, Husák, Babka, Krejčí, Zajíc, Vala – Mrázek, Kloz, Švec – Havlík, T. Jáchym, Beránek – Rudovský, Martin Novák, Jelínek – Motloch, Koblížek, Štefka. Trenér: Aleš Totter.