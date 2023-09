Nejmladší benjamínek Lukáš Kubík má sedmnáct let. Největší matador, legenda prostějovského hokeje a mistr extraligy s Olomoucí Michal „Benzin“ Černý padesát. Takový je věkový rozptyl kádru nově vzniklého mužského celku SK Prostějov 1913, který se chystá na premiérovou sezonu v krajském přeboru. A i dle složení týmu je filozofie prostějovského „Eskáčka“ jasná.

Historický okamžik prostějovského hokeje. Oficiálně byl představen klub SK Prostějov 1913, který bude v letošní sezoně působit v krajské lize. 1.9. 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

„Do sezony jdeme s tím, že chceme naše odchovance mladších ročníků dávat do sestavy se staršími hráči, aby jim předávali zkušenosti, pomáhali a dali směr, jak dospělý hokej hrát a posunout se,“ říká hlavní trenér Michal Janeček.

Jeho slova potvrzuje i fakt, že v kádru nováčka krajské ligy figuruje hned pět borců, kteří působí u mládeže SK Prostějov 1903. Konkrétně brankáři Dalibor Sedlář s Matějem Dubským nebo útočníci Václav Meidl, Lukáš Duba a Tomáš Tábor. Kouč Janeček je navíc zároveň trenérem prostějovských juniorů.

„Těm jsem řekl, že možnost dostat se do áčka tam je, že záleží na nich, jak budou pracovat v juniorce. Je to jeden z úkolů, aby se jich tam dostalo co nejvíce. Minulý týden nám naskakoval 17letý Lukáš Kubík do obrany a už s ním počítám jako se stabilním hráčem,“ zmínil Michal Janeček.

Zvučná jména

Lubomír KorhoňZdroj: DENÍK/Stanislav HeloňaNa druhé straně nechybí velezkušená jména spjatá s prostějovským hokejem. Bývalý reprezentant, 47letý obránce Marek Černošek, dva starty za národní tým má také 44letý forvard Lubomír Korhoň.

Pod českou vlajkou hrál také Jakub Čuřík, který reprezentoval v inline hokeji. Kromě Korhoně, Černého či Meidla má zkušenosti z extraligou také Lukáš Duba či Petr Haluza. V zahraničí si zahráli Zdeněk Novosad, Ivo Peštuka a v neposlední řadě gólman Dalibor Sedlář.

„Když jsem viděl ,Benzina’ poprvé na ledě, vzpomněl jsem si, jak jsme se poprvé potkali v Olomouci. Mně bylo asi dvacet a mu už tehdy o moc víc. Na ledě mě teď ale koupal úplně stejně jako před patnácti lety. Vůbec bych o něj neměl strach,“ smál se 35letý Sedlář.

Michal ČernýZdroj: DENÍK/Lukáš Horák

„Kluků v kabině mého věku, i starších, je tam spousta. Známe se x let. Nálada je výborná, mladí kluci zapadají zatím výborně. Za mě je krajský přebor hlavně o tom, jak si sedne parta, jaká je chuť chodit do tréninku. S šířkou našeho kádru, která je na tuto soutěž nadstandardní, věřím, že vše bude fungovat,“ doufá Dalibor Sedlář, který utvoří silné brankářské trio s Markem Mickou a Adamem Švachem.

Postup? Připraveni jsme

Velký podíl na skladbě prostějovského týmu má 47letý kouč Janeček, který se spoustou ze zkušených plejerů hrával.

„Poprvé jsme vznik mužského týmu řešili asi před rokem a půl. Od té doby jsem starší kluky začal oslovovat, potkávali jsme se u pivka nebo na nějakých akcích. Musím říct, že Míša Černý, Lukáš Korhoň nebo Lukáš Duba byli nadšení. Že je to super a chtějí do toho jít. Nikdo mě neodmítl,“ pochvaluje si Michal Janeček, který sázel na vztah k městu.

„Měl jsem spoustu telefonátů od hokejistů z jiných měst. Odmítám je, pokud bych je vzal, měli bychom kádr o padesáti hráčích. A byli to dobří hokejisté, kteří ještě loni hráli druhou ligu. Ztratilo by smysl, kdybych je nabral a mladé dával bokem. Chceme prosazovat mladé. Aby to bylo postavené na Prostějovu a vazbách na něj,“ má jasno Janeček.

Tým tedy na papíře vypadá velice silně, kádr je navíc na čtvrtou nejvyšší amatérskou soutěž velice široký, rozpočet dělá velmi slušné dva miliony na sezonu. Nabízí se vidina postupu do druhé ligy.

„Ambice zahrát si finále máme. Pokud by se podařilo zvítězit, jsme připraveni postoupit. Nebráníme se tomu. Nejde ale o prvotní věc. Ze zkušenosti víme, že rychlý postup nemusí být ideální pro tvorbu kádru a další vývoj klubu,“ uvedl jednatel SK Prostějov 1903 Karel Piňos.

Dva týmy na jednom stadionu

Městského derby se samozřejmě fanoušci prostějovského hokeje jen tak nedočkají. Zvlášť v případě budoucího postupu do druhé ligy je však logické nastolení vzájemné spolupráce s prvoligovými Jestřáby.

Zimní stadion v ProstějověZdroj: Domovní správa Prostějov

„Ta spolupráce již funguje. Třeba Marek Micka nebo Petr Antoníček jsou členy SK Prostějov a byli nebo jsou na hostování u Jestřábů,“ zmínil člen výkonného výboru klubu Radek Mudrla, který z velké části také stojí za myšlenkou mužského celku „Eskáčka“.

„Dva týmy budou na jednom zimáku. Ta spolupráce tam musí být a věřím, že obě strany budou dělat vše pro to, aby to fugnovalo, jinak by to nemělo smysl,“ přeje si také prostějovský primátor František Jura.

„S panem Luňákem (majitelem LHK Jestřábi Prostějov, pozn. red.) jsme v týdenním kontaktu. Řešíme spolu provozní věci týkající se A-týmu Jestřábů i našeho týmu. Myslím, že spolupráce a komunikace probíhá, žádnou třecí plochu tam nevidím. Pokud bude potřeba nějaká výpomoc, jsme tomu nakloněni,“ ujistil jednatel SK Prostějov 1903 Karel Piňos.

VIDEO: Prostějov má druhý hokejový tým. Zvučná jména bude krotit Marián Jelínek

Nový mužský hokejový tým Prostějova začal s přípravou 9. srpna, trénuje dvakrát týdně a za sebou má i první přípravné utkání (výhra nad Blanskem 6:3). Další přípravné duely odehraje venku, 6. září v Boskovicích a ve středu 13. září na ledě Moravské Třebové. Soutěžní premiéra je na programu v sobotu 16. září v Břeclavi. Domácí premiéra pak ve čtvrtek 28. září s Uherským Hradištěm.